Swedbank ответил на обвинения в отмывании российских денег
Старейший банк Швеции представил доклад, касающийся обвинений в отмывании денег в его адрес. В феврале местный телеканал SVT сообщил, что между Swedbank и Danske Bank (чей эстонский филиал оказался в центре скандала с выводом 200 млрд евро из России и стран СНГ) были проведены подозрительные транзакции минимум на $5,8 млрд. Затем выяснилось, что размер транзакций превышал $10 млрд, при этом операции на $26 млн связаны с «делом Магнитского», заявил SVT. После этого котировки акций Swedbank рухнули более чем на 20%, а основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в шведскую полицию с жалобой на банк и призвал его к сотрудничеству с властями.
Однако представленный Swedbank доклад оказался сильно отредактирован, пишет Financial Times. В докладе говорится лишь о 50 организациях, о которых сообщал SVT. Информация о том, кто из них был клиентом Swedbank, в опубликованной версии оказалась скрыта. Там говорится, что последняя транзакция с участием неизвестного числа этих организаций прошла 31 мая 2017 г.
Браудер раскритиковал содержание доклада и заявил, что нужно проанализировать тысячи счетов. Доклад готовила консалтинговая компания Forensic Risk Alliance, на это ей потребовалось всего три недели.
Совет директоров Swedbank также выразил поддержку гендиректору Биргитте Боннесен. Ранее SVT обвинил ее в том, что она утаила от журналистов информацию о транзакциях на $10 млрд между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Swedbank и Danske Bank.
Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР
Крупнейший на сегодня случай: через эстонский филиал датского банка в 2007-2015 гг. прошло около 200 млрд евро ($234 млрд), значительная часть может быть классифицирована как подозрительные операции. Из 15 000 счетов около 6200 имеют «высочайшие индикаторы риска», признал Danske.
Расследования, в том числе уголовные, ведут Дания, Эстония, Великобритания, Франция, США
В 2007-2015 гг. между Danske и Swedbank было проведено подозрительных операций на $5,8 млрд, сообщил шведский телеканал SVT.
Расследования ведут финансовые власти Швеции и Эстонии
Через банк могло пройти около 700 млн евро грязных денег, в том числе связанных с делом Сергея Магнитского; деньги перечислялись из литовского Ukio Bankas и уходили в офшоры на BVI и в Панаме, сообщила финская телекомпания YLE. По данным датской Berlingske, в копенгагенский офис приходили средства из Азербайджана. Фонд Hermitage Билла Браудера подал заявления властям четырех скандинавских стран, утверждая, что через Nordea прошли подозрительные деньги на $405 млн.
Швеция не стала вести расследование, остальные страны изучают вопрос
Расследование OCCRP выявило использование ряда европейских банков для перевода в 2006-2013 гг. средств через офшорные фирмы «Тройки диалог» (зачастую – с использованием счетов в Ukio). Среди них три крупнейших банка Нидерландов. На счет Heesen Yachts в Rabobank за строительство двух яхт было переведено 43 млн евро, сообщил нидерландский журнал De Groene Amsterdammer
На покупку и оснащение яхты у Heesen Yachts было переведено около 190 млн евро – через подразделение ABN Amro, которое в результате поглощения банка в 2007-2008 гг. оказалось у Royal Bank of Scotland.
Информации о том, что в Нидерландах начато расследование против местных банков, не появлялось
Сотни миллионов евро прошли через московский офис ING, написала Trouw. Так, на счет кипрской Popat в Москве поступило почти 350 млн евро от компаний из сети «Тройки», в том числе более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, куда деньги в тот же день пришли от панамских компаний. Что с ними стало дальше – неизвестно. В 2009 г. ING в Бельгии сообщил местному регулятору, что его счета в стране могли использоваться для отмывания денег из Ukio. Около 220 офшорных фирм, включая Popat, перевели так около 1,7 млрд евро в 2006-2009 гг., выяснили бельгийские следователи
Через подразделение турецкого банка в Нидерландах прошло 200 млн евро, отправленных из двух литовских банков, участвовавших в сети «Тройки», сообщили нидерландские СМИ
Более $889 млн поступило в 2003-2017 гг. со счетов банка на счета фирм, связанных с «Тройкой», сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на OCCRP. Deutsche также был банком-корреспондентом для эстонского филиала Danske
Hermitage Браудера подал заявление в прокуратуру Австрии, утверждая, что через банк было переведено $634 млн из Ukio и эстонского подразделения Danske. Raiffeisen участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества в России, и игнорировал подозрительные операции, настаивает Браудер.
RBI начал внутренне расследование. Власти Австрии ранее расследовали некоторые подозрения в отмывании, но сочли их необоснованными
В 2005-2012 гг. на счета Credit Agricole в Женеве в рамках более 500 трансфертов было переведено около $150 млн от компаний, связанных с «Тройкой», сообщила швейцарская Tages-Anzeiger со ссылкой на OCCRP. Счета были зарегистрированы на пять подставных офшорных компаний с одними и теми же руководителями