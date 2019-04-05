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Экс-руководитель рейтингового агентства АКРА стала партнером Deloitte

Бывший руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова стала партнером Deloitte в СНГ, говорится в сообщении компании. Трофимова назначена заместителем генерального директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства. Она будет курировать сферы управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления и рейтингового консультирования.

До перехода в Deloitte Трофимова возглавляла АКРА с момента его основания в 2015 г.

В 2012–2015 гг. Трофимова была членом правления и первым вице-президентом Газпромбанка, руководила в нем Центром экономического прогнозирования. До того она более 10 лет проработала финансовым аналитиком, директором и руководителем группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в агентстве S&P, одном из большой тройки глобальных рейтинговых агентств. Трофимова входит в экспертный совет по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств ЦБ.

Deloitte предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. Офисы компании действуют в девяти странах СНГ, а также в Грузии и на Украине, в них работают более 3400 сотрудников.