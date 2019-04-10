Новости
Финансы
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Банки не будут ухудшать качество кредитов с «ипотечными каникулами»

Ведомости
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Банки получат право не ухудшать качество обслуживания ипотечных кредитов тех заемщиков, которые решат воспользоваться «ипотечными каникулами», следует из опубликованного проекта изменений в положение ЦБ. Эта мера позволит не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери по таким ссудам, говорится в сообщении регулятора. Как правило, ухудшение качества кредита приводит к увеличению формируемых под него резервов.

Сейчас законопроект об «ипотечных каникулах» ждет второго чтения в Госдуме. Как следует из опубликованного текста законопроекта, ипотечный заемщик может в любой момент за время действия кредита обратиться в банк с требованием снизить или приостановить выплаты по кредиту. Максимальный срок таких каникул – полгода. Воспользоваться ими можно лишь один раз за срок действия кредита и только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц. У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос. Если он соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах банк не сможет. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

Воспользоваться каникулами заемщик сможет только в том случае, если ипотеку он платит за единственное жилье. После льготного периода заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем – те платежи, которые он не выплатил во время каникул, то есть срок ипотеки удлинится.

Технологии
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Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн

Ведомости
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Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times. По мнению специалистов, такие услуги быстро станут востребованными, поскольку мусор на орбите Земли представляет опасность для спутников и космических станций.

По оценкам Европейского космического агентства, сейчас на расстоянии в пределах 2000 км от Земли находятся около 900 000 объектов размером более 1 см. Со временем их число должно увеличиться, поскольку такие компании, как SpaceX и Blue Origin, стремятся сделать космические запуски дешевле. Эти объекты могут разгоняться до 40 000 км/ч, и на такой скорости даже частица размером 1 мм способна повредить спутник, так как столкновение будет сопоставимо со взрывом ручной гранаты, отмечают специалисты. Поэтому уборка мусора важна для развития рынка космической инфраструктуры. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, размер этого рынка вырастет с $339 млрд в 2017 г. до $2,7 трлн в 2045 г.

Astroscale планирует начать деятельность в 2020 г. Собирать мусор она намерена с помощью небольших спутников, которые затем будут сгорать вместе с ним в атмосфере. Компания не раскрывает затраты, но стремится сделать свою технологию простой и дешевой.

У Astroscale есть конкуренты – британский проект RemoveDEBRIS и американская Rocket Lab. Никто из них пока не привлек так много средств от инвесторов, утверждает основатель Astroscale Нобу Окада. Но самые успешные испытания на данный момент провел RemoveDEBRIS, который собирает космический мусор с помощью сетки, отмечает FT.

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Финансы
Новости

Рубль подорожал более чем на 30 копеек

Ведомости
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Рубль укрепляется на торгах Московской биржи в среду, 10 апреля. К 15.20 мск доллар подешевел на 33 коп. до 65,59 руб., евро – на 30 коп. до 72,83 руб.

Индекс Мосбиржи в среду достиг нового исторического максимума – 2591,69 пункта. К 15.35 мск индекс Мосбиржи скорректировался до 2582,82 п. (+0,49% к закрытию вторника). Индекс РТС к этому времени вырос на 0,92% до 1259,9 п.

Санкции затягиваются, и инвесторы наращивают вложения в рублевые активы. В понедельник, 8 апреля, о снижении энтузиазма американских конгрессменов в отношении новых санкций со ссылкой на одного из сенаторов сообщило агентство Bloomberg. «Чувствуется некоторая усталость от санкций», – сказал инициатор одного из санкционных законопроектов Марко Рубио (цитата по Bloomberg). Впрочем, этот оптимизм может оказаться преждевременным, предупреждает Покатович.

О спросе на рисковые бумаги говорит и очередной успешный аукцион ОФЗ, указывает он. На первом из двух аукционов в эту среду Минфин продал 10-летние бумаги на 86,76 млрд руб., доходность составила 8,34% годовых. «Не исключено, что рубль обязан укреплением новым аукционам – часть инвесторов покупала российскую валюту, чтобы приобрести ОФЗ», – замечает Покатович.

Бизнес
Новости

Мантуров назвал число заявок на покупку автомобилей Aurus

Ведомости
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На покупку автомобилей Aurus поступило более 500 заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Сначала ведомство намерено удовлетворить спрос на внутреннем рынке, а после запуска серийного производства на мощности Sollers в Елабуге (Татарстан) выйти на внешние рынки. Запуск серийного производства запланирован на 2021 г.

«Причем основной акцент мы будем делать даже не на седанах, а на класс SUV – внедорожник, который у нас весной будет уже продемонстрирован, и рассчитываем на большой интерес покупателей к этому автомобилю», – рассказал Мантуров. По его словам, прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов до конца апреля.

Автомобили Aurus (проект «Кортеж») мелкими сериями выпускает ФГУП «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НАМИ) по заказу Минпромторга. На их создание из бюджета потратили более 12 млрд руб. В составе семейства предусмотрены лимузины, седаны, минивэны и SUV (внедорожник). Мантуров ранее говорил, что названия автомобилей будут соответствовать названиям башен Кремля: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Изначально проект был нацелен на создание автомобиля для президента. Владимир Путин впервые проехал на лимузине Aurus в день инаугурации на этот пост в Москве в мае 2018 г. В апреле этого года на Aurus пересел Мантуров: министр приехал на автомобиле бренда на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье. В декабре 2018 г. дилер люксовых автомобильных брендов «Авилон» начал принимать авансы от потенциальных покупателей автомобилей Aurus. Размер аванса – 1,5 млн руб. за машину.

Электрический европейский автопром и российский Aurus. Новинки Женевского автосалона

Недвижимость
Новости

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Ведомости
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Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента. Он вступит в силу 1 октября 2019 г.

Законопроект направлен на предотвращение нарушения прав жителей многоквартирных домов. Он вводит запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, а также на использование жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг.

Госдума приняла законопроект 6 марта, но через неделю Совет Федерации отклонил его. Верхняя палата парламента выступила против того, чтобы документ вступил в силу спустя 10 дней после подписания президентом, как это было предусмотрено первой редакцией, и предложила перенести срок на 1 января 2020 г.

После этого была сформирована согласительная комиссия. В ее состав вошли депутаты Госдумы и сенаторы. В начале апреля они договорились, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.

Политика
Новости

Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Ведомости
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Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».

Его признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена). Также судья решила лишить его звания майора.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». Как сообщил пресс-секретарь суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу.

Как сообщает ТАСС, суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под стражей с декабря 2016 г., и постановил уничтожить ряд вещественных доказательств по делу, в частности планшет, ноутбук и мобильный телефон подсудимого.

В феврале был признан виновным в госизмене бывший начальник отдела в Центре информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Докучаев был его заместителем. Михайлова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Также к 14 и семи годам соответственно были приговорены еще два фигуранта дела – сотрудник отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков.

По версии следствия, они передавали США сведения, составляющие гостайну.

Политика
Новости

Песков прокомментировал использование образа Путина в агитации Порошенко

Ведомости
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Кремль прокомментировал использование образа президента России Путина в предвыборной агитации Петра Порошенко. «Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появлении в Киеве и Харькове предвыборных плакатов с изображением Порошенко и Путина (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель штаба Порошенко ранее назвал плакаты и газеты с изображением Путина официальной рекламной продукцией, призванной продемонстрировать способность президента Украины «смело смотреть в глаза» российскому лидеру. «У Путина, разумеется, согласия не спрашивали <...> Путин – вне закона», – заявил представитель штаба.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Однако никто из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. После подсчета всех протоколов у лидера предвыборной гонки – артиста Владимира Зеленского – 30,24% голосов избирателей, Порошенко, занявшего второе место, поддержали 15,95% избирателей. Второй тур назначен на 21 апреля.

Порошенко ранее говорил, что результаты первого тура выборов показали независимость украинцев и «сломали российский сценарий». По его мнению, «друзья и недруги из России» не хотели бы видеть его во втором туре. Порошенко в ходе предвыборной кампании также называл Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. Зеленский – художественный руководитель студии «Квартал 95», которая с 2012 г. сотрудничает с телеканалом «1+1», принадлежащему Коломойскому. И Зеленский, и Коломойский опровергали это.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Ведомости
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Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram. «Постепенно социальные медиа делают все более и более сложным наше общение друг с другом. Мы устали от борьбы с алгоритмами и не хотим платить за то, чтобы появляться в вашей новостной ленте», – пояснила компания.

Lush призвала клиентов больше беспокоиться «о страсти, чем о лайках».

Компания откажется от соцсетей в ближайшее время. После этого Lush будет общаться с клиентами через чат на своем сайте, по электронной почте и телефону. Компания не уточняет, затронет ли отказ от соцсетей все страны ее присутствия или только Великобританию.

Ранее Lush столкнулась с критикой ее поведения в социальных сетях: блогер Белла Рапопорт обратилась к компании и попросила бесплатный набор косметики, чтобы написать о нем обзор в Instagram. Но менеджер Lush ответила: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно». Рапопорт сочла ответ невежливым и поделилась своим негодованием с подписчиками. Пользователи в соцсетях потребовали увольнения сотрудницы, вступившей в переписку с Рапопорт, но компания на это не пошла.

Политика
Новости

Украина расширила торговые санкции против России

Ведомости
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Правительство Украины расширило торговые санкции против России, приняв соответствующее постановление. Трансляция заседания велась на YouTube. Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Стапан Кубив уточнил, что члены правительства проголосовали за постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».

Решение было принято без предварительного голосования. РБК-Украина со ссылкой на проект документа уточняет, что в перечень запрещенных ко ввозу товаров вошли стеклянная тара, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более тысячи вольт, детали для железнодорожной инфраструктуры и вагонов.

Украинские власти впервые ограничили ввоз товаров из России в январе 2015 г. Санкции были введены после присоединения Крыма к России. Под запрет попали мясо, рыба, молоко, сыр, чай, кофе, сигареты и другие товары. Этот список неоднократно расширялся: в конце прошлого года в него были включены кукурузный крахмал, глюкоза и сироп глюкозы, а также мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Россия в ответ ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго.

Технологии
Новости

«Яндекс» запустил сервис по поиску домашних животных

Ведомости
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«Яндекс» вместе с Purina запустил сервис для поиска домашних животных. Об этом говорится в пресс-релизе технологической компании.

Человек, который потерял или нашел животное, может пройти по адресу yandex.ru/petfinder и разместить объявление. В нем он может указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное.

Объявления будут проходить модерацию. После этой процедуры они будут показываться на сайтах «Яндекса» и его рекламной сети пользователям, которые оказались в указанном в объявлении месте.

Сервис запущен в тестовом режиме в Екатеринбурге. В ближайшее время он появится в Москве, Новосибирске, Самаре, Твери и других крупных российских городах, пообещал «Яндекс».

Политика
Новости

Чайка рассказал о пяти уголовных делах против Браудера в России

Ведомости
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В России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено пять уголовных дел, заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации. «Мы добились уже очень многого. В настоящее время в России он является фигурантом пяти уголовных дел, в том числе об убийстве, создании преступного сообщества, легализации похищенных 5 млрд руб.», – уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

Генпрокуратура несколько лет пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно уже осужден по двум уголовным делам. В июле 2013 г. Тверской суд Москвы признал его и аудитора фонда Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на 522 млн руб. Суд запретил Браудеру в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью в России. Позже дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью. Суд также пришел к выводу, что Магнитский действовал в интересах Браудера.

В конце декабря 2017 г. суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов на 3 млрд руб. и преднамеренное банкротство. Однако Интерпол снял запрос о его розыске, поскольку счел преследование Браудера политически мотивированным.

Накануне, 9 апреля, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Москва направила в Интерпол дополнительные материалы, в том числе по новому делу против Браудера. Куренной уточнил, что речь идет о деле по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) УК. Российский адвокат Браудера заявил агентству, что его не уведомляли об обращении российских властей в Интерпол.

Политика
Новости

ЦИК решил передать депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве

Ведомости
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Центризбирком передал мандат, ставший вакантным после смерти физика Жореса Алферова, кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ профессору Михаилу Берулаве, который ранее уже был депутатом Госдумы.

Изначально президиум ЦК КПРФ решил передать думский мандат Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Однако 21 марта ЦИК отказал в передаче мандата, Мещанский суд признал решение ЦК КПРФ незаконным. Такое решение ЦИК объяснил тем, что у Грудинина были иностранные счета в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко объяснил, что, исходя из норм федерального законодательства, мандат перейдет первому человеку в группе, которая не получила депутатское место при распределении его после выборов в Госдуму. Такой кандидатурой стал депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев.

Петр Медведев, который, по мнению ЦИК, стоял первым в списке на получение мандата, от него отказался. Партия также обжаловала решение ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу.

Берулава передал в ЦИК согласие на регистрацию в качестве депутата и документы о том, что он уже уволился с предыдущего места работы, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что решение Мещанского суда, признавшего незаконным решение ЦК КПРФ о передаче мандата Грудинину, вступило в силу. Она считает, что КПРФ должна сама исключить Грудинина из списка кандидатов в связи с недостоверностью представленных им данных, что выявилось в результате проверки. «В отношении Берулавы мы никаких запросов не делали, он представил справку об отсутствии зарубежных счетов, у нас действует презумпция доверия», – добавила Памфилова.

Михаил Берулава – педагог, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. С 2011 по 2016 г. был депутатом Госдумы шестого созыва. Он также является ректором Московского инновационного университета.

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