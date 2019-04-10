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Банки не будут ухудшать качество кредитов с «ипотечными каникулами»

Банки получат право не ухудшать качество обслуживания ипотечных кредитов тех заемщиков, которые решат воспользоваться «ипотечными каникулами», следует из опубликованного проекта изменений в положение ЦБ. Эта мера позволит не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери по таким ссудам, говорится в сообщении регулятора. Как правило, ухудшение качества кредита приводит к увеличению формируемых под него резервов.

Сейчас законопроект об «ипотечных каникулах» ждет второго чтения в Госдуме. Как следует из опубликованного текста законопроекта, ипотечный заемщик может в любой момент за время действия кредита обратиться в банк с требованием снизить или приостановить выплаты по кредиту. Максимальный срок таких каникул – полгода. Воспользоваться ими можно лишь один раз за срок действия кредита и только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц. У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос. Если он соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах банк не сможет. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

Воспользоваться каникулами заемщик сможет только в том случае, если ипотеку он платит за единственное жилье. После льготного периода заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем – те платежи, которые он не выплатил во время каникул, то есть срок ипотеки удлинится.