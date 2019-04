Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

Технологии

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A. Онлайн-трансляция запуска ведется на Yotube-канале SpaceX.

Ракета оторвалась от стартового стола в 01:35 мск. Через 4 минуты после старта от Falcon Heavy отделились три ступени — два боковых ускорителя и центральная разгонная ступень. Боковые ускорители SpaceX планирует посадить на специально подготовленных площадках на базе ВВС, разгонную ступень — на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет. Falcon Heavy в три раза мощнее Falcon 9. Каждая из трех блоков ступеней Falcon Heavy оснащена девятью двигателями Merlin 1D. Falcon Heavy может поднимать на низкую опорную орбиту Земли (около 200 км) 64 т груза.

РКК «Энергия» летом 2018 г. сообщила, что в России испытания новейшей сверхтяжелой ракеты будут проводится в 2028–2032 гг. Согласно проекту, эта ракета будет доставлять на орбиты Луны грузовые и пилотируемые транспортные корабли, лунные взлетно-посадочные комплексы и модули лунной орбитальной станции. РКК «Энергия» рассчитывает, что новейшая ракета по грузоподъемности обойдет Falcon Heavy — сможет поднимать на орбиту от 88 т до 108 т в зависимости от модели.

