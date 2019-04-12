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Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

База данных клиентов банков из черного списка Центробанка России появилась в интернете на специализированных форумах, пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, речь идет о данных приблизительно 120 000 клиентов, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Большую часть базы составляют физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), также в базе указаны и юридические лица. В частности, в базе содержатся ФИО, дата рождения, серии и номера паспортов граждан, ИНН и ОГРН компаний. В одном из банков неофициально подтвердили газете, что в Сеть утекли данные реальных клиентов-отказников.

Обнародованная информация датируются периодом с 26 июня по 6 декабря 2017 г. «Коммерсантъ» напоминает, что ЦБ начал рассылать черный список клиентов 26 июня 2017 г. Механизм рассылки таков: банки обнаруживают клиентов, которым они отказывают в обслуживании, далее информация об этом направляется в ЦБ, в свою очередь, регулятор передает ее Росфинмониторингу. Последний обрабатывает полученные от банков данные и возвращает их ЦБ, регулятор рассылает банкам. Таким образом, все банки получают обновляемый список подозрительных клиентов. Утекшую базу начали распространяться несколько месяцев назад, отмечает газета. В ЦБ и в Росфинмониторинге об этом ничего не знали, утверждает издание.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор доводит информацию до участников рынка в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации. «Ответственность за сохранность информации и непередачу ее третьим лицам несет финансовая организация, которая ее получила»,— заявили в ЦБ. В Росфинмониторинге исключили возможность утечки данных от них.