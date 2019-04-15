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Правительство перевело детские пособия и выплаты безработным на карты «Мир»

Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переводиться на карты национальной платежной системы «Мир», следует из постановления правительства.

Постановление начнет действовать с 1 мая 2019 г. Оно дополняет постановление правительства от 1 декабря 2018 г., которое предусматривает перевод пенсий военных и сотрудников правоохранительных органов на карты «Мир» до 1 июля 2020 г.

В прошлом году банки завершили перевод бюджетников на карты «Мир». До 1 июля 2020 г. на них также должны перевести всех пенсионеров.

Национальная система платежных карт в 2018 г. увеличила чистую прибыль на 43% до 4,7 млрд руб. В частности, выручка «Мира» за год выросла почти в 5 раз — до 2,4 млрд руб. К концу марта эмиссия карт «Мир» превысила 56 млн штук.