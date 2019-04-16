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Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» во втором чтении, распространив его действие на кредиты, которые заемщики взяли до его предполагаемого вступления в силу. Взять «ипотечные каникулы» заемщик сможет один раз за весь срок кредита, если его сумма меньше 15 млн руб., следует из текста законопроекта. При этом банки по своему усмотрению смогут давать клиентам «ипотечные каникулы» и больше, чем один раз.

Еще одна новинка законопроекта по сравнению с первым чтением: исключение информации о «каникулах» из кредитной истории заемщика. О том, что у него есть право на однократные «ипотечные каникулы» при соблюдении условий, заемщика должен в обязательном порядке информировать кредитный договор, следует из законопроекта. Информация о такой возможности должна быть на первой странице договора.

Условие, при котором у заемщика появляется право на «ипотечные каникулы» — его сложная жизненная ситуация. Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц. У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос. Если он соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах банк не сможет. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

Максимальный срок таких «каникул» – полгода. В результате срок кредита удлиняется на длительность «каникул»: неуплаченные во время перерыва платежи заемщик отдает банку после выплаты средств по первоначальным условиям.