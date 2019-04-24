Новости
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о готовящихся изменениях правил перехода граждан между НПФ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин и ЦБ разработали изменения в правила перехода от одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) к другому в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект, датированный февралем. Собеседник издания пояснил, что в части переходов граждан и вознаграждений фондов законопроект с того времени не претерпел изменений.

Новации призваны избавить граждан от потерь инвестиционного дохода, которые уже превысили 120 млрд руб. Из законопроекта следует, что если гражданин решит сменить НПФ в системе индивидуального пенсионного капитала, то его новые взносы сразу будут передаваться в тот фонд, в который он приходит. Основные средства поступят туда через неделю после их фиксации. Период фиксации устанавливается фондом в пенсионных правилах по ИПК, но не должен превышать пяти лет с момента заключения участником системы договора с фондом. Сейчас при досрочном переходе накопления передаются в первом квартале следующего года после года, в котором гражданин написал заявление. Если с момента предыдущей фиксации прошло менее пяти лет, накопленный инвестдоход может быть потерян. При написании «срочного» заявления, все средства, включая инвестдоход, будут переданы новому страховщику по истечении пяти лет с года подачи такого заявления.

От сроков фиксации зависит и переменная часть вознаграждения НПФ (success fee). Законопроект предполагает, что фонд разносит инвестдоход на счета своих клиентов по ИПК за период между фиксингами. И только в этот момент имеет право взять success fee (не более 15% от инвестдохода). Сейчас это происходит ежегодно. Разнести по счетам убыток фонд не сможет, следует из законопроекта. В период между фиксингами он сможет или получить прибыль, или за счет собственных средств восполнить убыток. Последнее придется сделать и в том случае, если НПФ получит убыток на дату назначения гражданину выплат по ИПК. При этом в системе ИПК сохранится постоянная часть вознаграждения для НПФ. Получать ее фонды смогут раз в месяц, но не более 0,75% от стоимости чистых активов в год.

Если фонды смогут устанавливать разный срок фиксинга, акционеры будут настаивать на более частом получении дохода, считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Клиенты также будут заинтересованы в НПФ с коротким фиксингом, выбирая «синицу в руках». При этом менеджмент фондов будет стремиться к длинному периоду фиксинга, чтобы иметь более долгий период безубыточности. 

Выбор редактора
Политика
Новости

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Погибшими в результате терактов на Шри-Ланке числятся уже 359 человек, многие из почти 500 пострадавших от взрывов остаются в больницах под наблюдением врачей, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По подозрению в причастности к терактам арестовано 60 человек, а один из лидеров местной радикальной исламистской группировки покончил с собой в отеле Shangri-la, чтобы избежать ареста. Всего взрывы готовили 9 террористов-смертников, личности 8 из них установлены следователями Шри-Ланки. Также, согласно сообщению Reuters, местные власти выяснили, что один из террористов ранее учился в Великобритании и Австралии, а затем вернулся на Шри-Ланку.

Кроме того, 24 апреля возле кинотеатра в крупнейшем городе страны Коломбо произошел новый взрыв, но полиция уточняет, что детонация была произведена под контролем специалистов, поэтому никто не пострадал. Спецслужбы продолжают поиски новых взрывных устройств и лиц, причастных к совершению взрывов.

Во время празднования католической Пасхи 21 апреля в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Основная атака пришлась на Коломбо и его окрестности. Еще один взрыв произошел на следующий день при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей. На острове было введено чрезвычайное положение, власти также вводили комендантский час, чтобы сократить время пребывания местных жителей и туристов в общественных местах, опасаясь новых атак. 

По мнению минобороны страны, взрывы католических церквей могут быть местью за расстрел мечетей в Новой Зеландии. В результате стрельбы тогда погибло 50 человек, еще около 50 получили ранения. По подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека, но в настоящее время единственным обвиняемым по делу остается 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

ВТБ ведет переговоры о выкупе зернового терминала в Тамани

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала в Тамани, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Потенциальным продавцом актива является украинский агрохолдинг Kernel, находящийся под российскими санкциями. Другим совладельцем терминала мощностью до 3,5 млн т зерна является швейцарский трейдер Glencore. Из отчетности Kernel следует, что в 2012 г. актив стоил $265 млн..

Kernel попал под ответные российские санкции в ноябре 2018 г. Они предполагали заморозку счетов и запрет на вывод капитала за границу. Сейчас доля Kernel в зерновом терминале в Тамани, по сути, заморожена. Группа ВТБ уже согласовала выкуп актива у украинской компании с российским правительством, уточняет собеседник издания.

Опцион на выкуп доли в терминале был и у Glencore, но российские власти не дали разрешения на сделку. Причина в том, что терминал относится к числу стратегических предприятий, говорит собеседник издания. В Федеральной антимонопольной службе подтвердили, что ходатайство от Glencore о покупке доли Kernel поступало. По словам начальника управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеси Мильчаковой, срок его рассмотрения продлен по решению правительственной комиссии. Регулятор запросил позиции всех заинтересованных органов власти по этому вопросу.

Сейчас ВТБ прямо или косвенно контролирует около четверти российских мощностей по перевалке зерна, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. Покупка терминала в Тамани увеличит контроль банка примерно до трети.

Политика
Новости

Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию не последним

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его первый визит в Россию не окажется последним. «Мы надеемся, что этот визит останется в вашем сердце, как теплое воспоминание», — приводит его слова пресс-служба администрации Приморского края. Утром 24 апреля бронепоезд председателя Госсовета КНДР пересек границу с Россией. После непродолжительной остановки на станции Хасан Ким Чен Ын отправился во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 25 апреля.

В числе сопровождающих Ким Чен Ына не упоминается один из ключевых участников ядерных переговоров зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль, отмечает Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ. Это первый случай, когда он не сопровождает лидера КНДР в зарубежной поездке. 

Российская сторона может предложить Пхеньяну возобновить шестисторонние переговоры по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника. По его словам, Россия уже проинформировала об этом США и Китай. Речь идет о переговорном формате с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США. Такие встречи проводились несколько раз с 2003 по 2008 гг. и были приостановлены по инициативе Пхеньяна.

Ранее чиновник Госдепартамента заявил ABC News, что «США обязуются работать со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию, над надежным и устойчивым осуществлением санкций ООН для продвижения в деле денуклеаризации». 

Бизнес
Новости

Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке предприятий из-за нехватки бутылок

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Производство крымских вин может быть остановлено на шесть-девять месяцев из-за нехватки стеклянных бутылок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику. В ассоциацию входят крупные винодельческие предприятия Крыма, такие как Севастопольский винный завод, «Золотая Балка» и «Бельбек».

Поставками стеклянных бутылок в Крым, после остановки ввоза украинской стеклотары, занимались предприятия — «Русджам» и АО «Кавминстекло». По оценке Липко, они фактически являются монополистами в регионе. Проблемы с поставками начались после смены собственника и руководства «Кавминстекла». «В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании», — говорится в письме. По данным ассоциации, новый топ-менеджер Александрс Павловс заявил о планах следования экономическим санкциям США и остановке сотрудничества с крымскими потребителями. «Русджама», второй поставщик стеклянных бутылок в Крым, не сможет восполнить выпадающий объем стеклотары из-за значительной нагрузки.

В результате производители вина, в том числе «Массандра», «Новый Свет» и «Инкерман», могут понести «колоссальные убытки» из-за остановки производства в разгар туристического сезона в Крыму, отмечается в письме. Липко и просит проинформировать о «критической ситуации» уполномоченные органы. Депутат Дмитрий Белик заявил, что направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг.

Один из крупных крымских производителей сообщил, что прекратить отгрузку тары «Кавминстекло» просит всех поставщиков-посредников с 1 мая. Изначально, по словам другого собеседника, речь шла о переходном периоде — до сентября 2019-го, но в итоговом уведомлении в качестве дедлайна указан май.

Политика
Новости

СМИ сообщили о реакции Госдепартамента на предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США будут внимательно следить за встречей президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновника Госдепартамента. По его словам, «США обязуются работать со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию, над надежным и устойчивым осуществлением санкций ООН для продвижения в деле денуклеаризации».

Главный переговорщик США по Северной Корее, спецпредставитель Стивен Биган в середине апреля посетил Москву и провел несколько рабочих встреч, рассказали в Госдепартаменте. Он подчеркивал важность реализации санкций ООН в отношении КНДР, уточнили в ведомстве.

Тем временем лидер Северной Кореи, направляющийся на встречу с Путиным на бронепоезде из Пхеньяна во Владивосток, пересек госграницу и остановился на станции Хасан, на юге Приморья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречавшую состав депутата думы Хасанского районе Наталью Карпову. «Ким Чен Ын вышел из вагона.... Ему подарили цветы, он принял хлеб-соль», — рассказала она. Позже генконсул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор попросил подарить ему каравай, с которым встречали Ким Чен Ына. Российская стороны просьбу выполнила, уточнил собеседник агентства. Со станции Ким Чен Ын отправился в дом российско-корейской дружбы, известный как «Домик Ким Ир Сена». Он был построен в 1986 г. возле погранперехода «Хасан» в честь приезда в СССР этого северокорейского руководителя.

Российско-северокорейский саммит запланирован на 25 апреля. Переговоры пройдут в узком и широком составах. По итогам встречи Путина и Ким Чен Ына никакие документы не готовятся, ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN. В заявлении семьи говорится, что она не поддерживает сам фильм или его содержание. Там же утверждается, что наследники писателя не давали разрешения на этот проект, а также не участвовали в его создании.

Фильм о жизни британского писателя «Толкин» выйдет в мировой прокат 3 мая. Его снял режиссер Доме Карукоски («Сердце льва»), в роли писателя – Николас Холт (известен по фильмам о «Людях Икс»). Производством ленты занималась американская компания Fox Searchlight.

Толкин – английский писатель, который написал «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец», «Сильмариллион» и др. Режиссер Питер Джексон снял шесть фильмов по мотивам его произведений.

Политика
Новости

Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Студент Владислав Росляков, убивший 20 человек в керченском колледже в октябре 2018 г., пошел на преступление из-за унижений со стороны одноклассников. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин во время лекции во Всероссийском государственном университете юстиции, ее запись есть «В контакте».

По его словам, причина произошедшего – «унижение на основе разного имущественного положения» (цитата по «Интерфаксу»). «Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке», – подчеркнул председатель СКР. В итоге, добавил Бастрыкин, Росляков нашел оружие и «посмотрел в интернете, как в американской действительности это произошло».

17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По данным следствия, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который после произошедшего покончил с собой.

СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).

Президент России Владимир Путин связывал произошедшее с глобализацией. Он отмечал, что молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм суррогатом героизма. Все началось с трагических событий в школах США, подчеркнул глава государства.

Как выглядит колледж в Керчи после нападения студента

Бизнес
Новости

Сеть магазинов Rendez-vous начала принимать обувь на переработку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сеть обувных магазинов Rendez-vous начала принимать обувь на переработку, сообщает издание «Афиша Daily». Компания подтвердила эту информацию на своей официальной странице в Facebook.

В рамках этого проекта сеть будет сотрудничать с Дмитровским заводом РТИ, который занимается утилизацией резиновых отходов, уточняет «Афиша Daily». По договоренности с Rendez-vous предприятие из старой обуви произведет безопасное покрытие для спортивных и детских площадок. Все покупатели получат купон со скидкой в 500 руб. на новые вещи. Старую обувь можно сдать в магазине сети в ТЦ «Авиапарк», в дальнейшем подобная практика распространится на все магазины сети, включая региональные, отмечает издание.

Rendez-vous не первый магазин в России, который запустил подобную программу. В феврале шведский бренд Vagabond вместе с компанией i:Collect объявили о начале приема старой обуви в фирменных магазинах бренда. За каждый пакет с обувью клиентам сети предлагали ваучер со скидкой на следующую пару, сообщал в феврале The Village.

Зарубежные производители одежды и обуви также внедряют программы переработки старых или нераспроданных вещей. Например, в 2018 г. британский бренд одежды и обуви класса люкс Burberry в ответ на критику экологов ввел практику повторного использования, ремонта или переработки непроданных товаров.

Политика
Новости

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, 34-летний житель г. Малая Вишера в Новгородской области 31 марта разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента Владимира Путина, а Чудовский районный суд 22 апреля постановил наказать гражданина штрафом в размере 30 000 руб. (ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях).

В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по указанной статье.

В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ. Как сообщила на своей странице в Facebook редактор ярославского 76.ru Ольга Прохорова и написало в своем Telegram-канале агентство «Яркуб», сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ в начале апреля потребовали, чтобы местные СМИ и каналы в Telegram удалили новость о надписи про Путина на здании местного УВД. Сайт информационного агентства «Яркуб», у которого тоже появлялась такая новость, через два дня был заблокирован, сообщала в Facebook редактор этого СМИ Марина Седнева. Представитель Роскомнадзора прокомментировал «Ведомостям», что сайт ярославского СМИ был заблокирован из-за новости о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Роснефть» ответила на исправление Reuters материала про венесуэльскую нефть

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Роснефть» была права в своих оценках материала Reuters, посвященного услугам, которые нефтяная компания якобы оказывала властям Венесуэлы. Об этом заявил представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев, комментируя то, что ранее 23 апреля агентство исправило свой материал.

«Это беспрецедентное признание того, что мы были правы в своих оценках материала Reuters» — заявил он. От дальнейших комментариев Леонтьев отказался: «Мы должны оценить ситуацию в деталях».

19 апреля Reuters написало, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. Как сообщало агентство, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выставляет российской компании счета на оплату нефти, а та оплачивает счета с дисконтом, а затем якобы продает венесуэльскую нефть конечным покупателям уже за полную стоимость.

«Роснефть» резко отреагировала на публикацию Reuters, обвинив его в «откровенной лжи» и «информационной диверсии». Компания также пригрозила, что обратится в правоохранительные органы, чтобы пресечь работу агентства в России.

23 апреля Reuters исправило свою статью. В новой версии статьи говорится, что PDVSA «попросила как минимум двух своих клиентов осуществить платежи за венесуэльскую нефть через российского нефтяного гиганта "Роснефть"». Агентство также отметило, что не может определить, были ли произведены платежи по описанной в статье схеме. Кроме того, Reuters удалило упоминание попавшего под санкции «Еврофинанс Моснарбанка» (в статье говорилось, что деньги от операций поступают на счета в российских банках, в частности в этом банке) и пояснило, что эксперты не видят нарушения санкций. 

Технологии
Новости

Reuters поправило раскритикованный «Роснефтью» материал о венесуэльской нефти

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Агентство Reuters поправило опубликованную 19 апреля статью, в которой говорилось о том, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. Российская компания ранее обвинила агентство в «откровенной лжи».

«Этот материал исправлен для того, чтобы прояснить: Reuters не может определить, были ли произведены платежи по указанному соглашению. Кроме того, удалено упоминание «Еврофинанс Моснарбанка» и поясняется, что эксперты не видят нарушения санкций», – отмечается в комментарии Reuters, предваряющем материал. В статью на русском языке внесены аналогичные правки. В кэше Google первоначальная версия статьи недоступна.

Представители «Роснефти» на момент написания материала не ответили на запрос «Ведомостей».

Как писало Reuters, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выставляет «Роснефти» счета на оплату нефти, которые та оплачивает с дисконтом. Затем «Роснефть» якобы продает венесуэльскую нефть конечным покупателям уже за полную стоимость и, таким образом, становится посредником между PDVSA и конечным покупателем. В исправленной версии статьи говорится, что PDVSA «попросила как минимум двух своих клиентов осуществить платежи за венесуэльскую нефть через российского нефтяного гиганта «Роснефть».

«Роснефть» обвинила Reuters в «откровенной лжи» и «информационной диверсии». Цель материала, опубликованного агентством, – это провокация, говорилось в сообщении компании. Там же подчеркивалось, что «Роснефть» намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь работу Reuters в России. Источник, близкий к одной из сторон конфликта, говорил «Ведомостям», что «Роснефть» планирует обратиться в ФСБ.

Читать ещё
Preloader more
Фото