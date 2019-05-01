Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на портале правовой информации.
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В Санкт-Петербурге задержали более 60 участников первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы!». Об этом сообщает издание «ОВД-Инфо», которое собирает данные о задержаниях.
Среди задержанных оказался депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, о чем он сообщил в своем Twitter. Позже его отпустили.
Как уточняет «Коммерсантъ», задерживались участники той колонны, которая шла третьей. Первые две колонны, среди которых были члены партии «Единая Россия» и сторонники КПРФ, прошли по Невскому проспекту без инцидентов.
Шествие «Свободному Петербургу — свободные выборы!» анонсировалось проектом «Объединенные демократы», который позиционирует себя как организация «для желающих принять участие в муниципальных выборах и готовых работать на победу». Резник, который поддерживает этот проект, публиковал в своем Twitter документ, согласно которому шествие было согласовано. Оно должно было начаться от Лиговского проспекта и закончиться митингом на площади Ленина. Заявленное число участников — 10 000 человек.
В шествии, пишет «Фонтанка», участвовали, в частности, сторонники политика Алексея Навального, «Партия Роста» и незарегистрированная «Открытая Россия». Участники выкрикивали лозунги: «Мы здесь власть!» и «Это наш город!».
Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям (350 дням) в тюрьме за нарушение условий выхода под залог, передает Bloomberg.
Согласно решению судьи Деборы Тейлор, Ассанж намеренно уклонялся от правосудия.
В 2010 г. власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах, после чего его задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Позже Великобритания решила выдать основателя Wikileaks Швеции, и в июне 2012 г. он пришел в дипломатическое представительство Эквадора в Лондоне и попросил политического убежища. Эквадорские власти удовлетворили его просьбу.
11 апреля этого года британская полиция задержала Ассанжа. Это стало возможным после того, как эквадорские власти отказали ему в дальнейшем предоставлении убежища. Он пробыл в посольстве почти семь лет.
Назначение нового посла России в Белоруссии — это вопрос российского руководства, заявила ТАСС пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему: в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла — мы не против», — подчеркнула она.
Путин сменил российского посла в Белоруссии 30 апреля. Вместо Михаила Бабича, который был назначен в августе 2018 г., пост занял Дмитрий Мезенцев.
Бабич неоднократно разбирал выступления Лукашенко, после чего подвергался критике белорусского МИДа. В частности, в апреле он опроверг слова белорусского президента о конечной стоимости строящейся в Белоруссии АЭС, и министерство иностранных дел Белоруссии назвало его разрушителем отношений между двумя странами. Лукашенко тогда дал понять, что конфликт будет улажен самой Москвой. «Они [Россия] разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама», — подчеркнул он.
Конфликт белорусских властей с Бабичем — следствие того, что он способствовал перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Белоруссии примерно на $3 млрд, говорил источник «Ведомостей», близкий к Кремлю. Москва не имеет претензий к Бабичу и считает, что он свою задачу полностью выполнил, утверждал собеседник. Также источники «Ведомостей» отмечали, что Кремль хотел использовать жесткость и недипломатичность при его назначении на должность посла.
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев. Об этом говорится в докладе «Тенденции и изменения в проявлениях антисемитизма в 2018 году» Центра Кантора, представленного в Тель-Авивском университете. Наибольшее число антисемитских инцидентов произошло в США (более 100 случаев), Великобритании (68 случаев), Франции и Германии (по 35 в каждой стране).
При этом в докладе подчеркивается, что в 2018 г. на почве антисемитизма было убито наибольшее число евреев за последние несколько лет — 13 человек. Эксперты вспоминают в докладе массовое убийство в синагоге в Питтсбурге в октябре прошлого года, когда были убиты 11 человек. Основным типом проявления антисемитизма остаются акты вандализма (216 случаев, 56% от общего числа проявлений) и угрозы (89 случаев). Нападению на почве антисемитизма подверглись 138 человек за 2018 г., было совершено 47 нападений на синагоги и 76 случаев нападений на кладбища и памятники.
«Проявления преступлений на почве ненависти и ксенофобии имеют место быть, это проблема не только в отношении евреев. Это преступления против разных религий», — говорит один из авторов доклада Хаим Фиреберг, вспоминая массовую стрельбу в мечети в Новой Зеландии и взрывы на различных объектах на Шри-Ланке, которые произошли в этом году во время католической Пасхи. Антисемитизм больше не ограничивается политическим треугольником, включающим ультралевых, ультраправых и радикальных исламистов, а становится распространенным явлением, которое начинает принимать гражданское общество, добавил Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, представительского органа еврейских общин Европы.
В докладе говорится, что в России в 2018 г. не зафиксированы антисемитские инциденты с применением насилия. «Левада-Центр» в прошлом году зафиксировал рост отрицательного отношения к иностранцам в целом, но этот рост был незначительным, отмечается в докладе. Растет антисемитская риторика в интернете, пишут авторы доклада. Так, после пожара в Кемерово в 2018 г. в соцсетях бывший епископ Евтихий обвинил евреев в «ритуальном убийстве детей». Антисемитские высказывания звучали от сына Бориса Грызлова — Дмитрия, который счел получение израильского гражданства одной из журналисток предательством, которое объясняет, «почему евреи распяли Христа». Также антисемитское прозвучало и от лидера ЛДПР Владимира Жириновского на одном из ток-шоу в отношении депутата Госдумы Александра Хинштейна. Несколько антисемитских инцидентов с участием иностранных граждан были зафиксированы во время чемпионата мира по футболу, в частности, было несколько нападений на болельщиков из Израиля, которые несли флаг своей страны. В докладе отмечается, что было возбуждено несколько уголовных дел за антисемитские посты.
США введут против Кубы «санкции самого высокого уровня», если ее военные не прекратят операции в Венесуэле, написал в своем Twitter американский президента Дональд Трамп.
«Если кубинские войска и ополченцы немедленно не прекратят военные и другие операции с целью причинения смерти и разрушения конституции Венесуэлы, в отношении Кубы будет введено полное и совершенное эмбарго, а также санкции самого высокого уровня», — подчеркнул Трамп.
Он выразил надежду на то, что кубинские военные «быстро и мирно» вернутся обратно на Кубу.
30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил об «окончательном этапе» в свержении режима действующего президента Николаса Мадуро. Он обратился к сторонникам с призывом выйти на улицы и «покончить с узурпацией» в стране. Вслед за этим в Венесуэле начались протесты и столкновения.
Позже Мадуро объявил о том, что попытка госпереворота в Венесуэле провалилась. Он призвал военных сохранять лояльность ему. Гуайдо в свою очередь выступил с видеообращением, в котором призвал сторонников продолжить протест и 1 мая.
Протесты в Венесуэле начались в январе, когда прошла инаугурация Мадуро на второй срок. В том же месяце Гуайдо провозгласил себя временным главой государства, пообещав провести свободные выборы. США, Канада, Германия, Великобритания и Франция, а также большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия, Китай и Турция поддерживают Мадуро.
Правительство решило, что засекречивать все закупки гособоронзаказа избыточно, следует из заключения кабинета министров на проект поправок «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с которым ознакомился РБК. По информации издания, законопроект, предложенный председателем комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимиром Гутеневым, будет отправлен на доработку.
Правительство считает необходимым засекретить сведения о тех закупках, которые связаны с выполнением заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также с разработкой, производством и поставкой космической техники и объектов космической инфраструктуры, отмечает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.
Сейчас исполнители контрактов по гособоронзаказу руководствуются законом «О государственном оборонном заказе», а их подрядчики – законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Этот закон требует публиковать данные о проводимых закупках. «Поэтому, обладая определенным терпением и массивом данных, можно делать очень серьезные выводы», – рассказал изданию Гутенев.
Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети. Трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook. Новый дизайн получил название FB5. Цукерберг подчеркнул, что определяющую роль в грядущих изменениях будет играть конфиденциальность пользователей.
Изменения затронут сайт и приложения социальной сети, в частности, исчезнет синяя «шапка» наверху страницы, сам дизайн будет выполнен в более светлых тонах. Блок с «Историями», которые удаляются спустя сутки после публикации, станет более заметным, в центр страницы соцсеть поместит сообщества. Больше внимания компания уделит и блоку со встроенными покупками Marketplace, поместив его в верхнее меню страницы.
Цукерберг отметил, что с новым дизайном пользователям станет проще общаться друг с другом, делиться новостями и обмениваться другой информацией в группах. Facebook также работает над интеграцией и шифрованием своих мессенджеров – WhatsApp и Messenger. Небольшие изменения ждут и Instagram, который также принадлежит Facebook.
Обновленные приложения Facebook для iOS и Android будут представлены в ближайшее время, а редизайн сайта соцсети компания проведет в течение нескольких месяцев.
Минздрав предложил запретить распространение информации в интернете и в СМИ с призывами к ВИЧ-диссидентству, следует из законопроекта, размещенного на regulation.gov.ru.
Проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции в настоящее время приобретает широкие масштабы и на фоне ее распространения в России носит общественно опасный характер, говорится в пояснительной записке к документу. Призывы к отрицанию ВИЧ и отказу от лечения вводят граждан в заблуждение относительно масштабов заболевания и самого факта его существования, повышают смертность в стране, в том числе детскую, считают в Минздраве.
Страницы с призывами к отказу от диагностики и лечения ВИЧ, размещенные в интернете, могут начать блокировать. СМИ, неоднократно нарушившие предписание о запрете, получат предупреждения и могут лишиться лицензии.
В России у более 714 000 человек диагностирован ВИЧ, говорила в ноябре 2018 г. министр здравоохранения Вероника Скворцова. Официально зарегистрированных – более 1 млн человек, оценивал руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, а незарегистрированных еще минимум 300 000 человек.
В начале апреля Минздрав выступил с похожей инициативой – о запрете призывов к отказу от прививок. Об этом говорилось в письме к депутату Госдумы Леониду Огулю замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой, с которым ознакомился ТАСС. Пакет поправок в российское законодательство, который готовит Минздрав, позволит закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок и введет за нее ответственность.
Курс доллара США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Курс доллара США составил 64,81 руб. за $1 в 19.05 мск, евро стоил 72,65 руб. за 1 евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 44,84 коп. до 68,34 руб.
Ослабление рубля происходит, несмотря на рост цен на нефть: стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,08% до $72,31 за баррель.
«Сибур» сообщил о росте чистой прибыли в I квартале 2019 г. на 71,5% до 46 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По большей части это связано с переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте, сообщает компания.
При суммарном общем долге в 349,9 млрд руб. на конец марта 2018 г. на валютные займы приходится в общей сложности около 80% кредитных средств. Падение курсов доллара и евро в течение I квартала добавило почти 22 млрд руб. к операционной прибыли «Сибура» в отчетном периоде, которая год к году выросла на 2,9% до 34,3 млрд руб.
Выручка компании за отчетный период увеличилась на 9% год к году до 131 млрд руб. EBITDA – на 4% до 44 млрд руб. В долларовом выражении эти показатели снизились на 6% (до $2 млрд) и 10% (до $668 млн) соответственно. Столь значительное расхождение в динамике связано со снижением средней цены на нефть – на 5% год к году – и ослаблением рубля по отношению к доллару на 16%.
Почти две трети EBITDA (64,7%, или $432 млн) «Сибуру» обеспечил сегмент газопереработки и инфраструктуры. Компания существенно увеличила продажи на экспорт сжиженных углеводородных газов и более чем в два раза по сравнению с I кв. 2018 г. экпорт нафты.
EBITDA сегмента олефинов и полиолефинов в долларовом выражении снизилась на $16 млн до $155 млн, но в рублях выросла на 4%. По сравнению с I кварталом прошлого года «Сибур» значительно увеличил продажи полипропилена (на 29,4%) и полиэтилена (на 15,9%) на внутреннем рынке, в том числе сняв эти объемы с экспортного направления. Внутрироссийский спрос на продукцию «Сибура» при этом поддерживали плановые остановки производства у других производителей.
Показатель EBITDA в сегменте пластиков и эластомеров снизился год к году почти на треть до $85 млн. Компания объясняет это кратковременным увеличения доли сырья, закупаемого у сторонних компаний в ходе планового останова собственного производства в Благовещенске, где «Сибур» ведет модернизацию предприятия.
Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию. Такая информация появилась в картотеке дел КС. Акционеры банка «Югра» оспаривали конституционность двух российских законов: № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и № 86-ФЗ «О Центральном банке».
ЦБ вправе назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией, если та допускает 30%-ное снижение собственных средств к их максимальной величине, достигнутой за последние 12 месяцев, и одновременно нарушает один из нормативов ЦБ, счел суд. Также ЦБ может возлагать на Агентство по страхованию вкладов полномочия временной администрации и вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов для защиты интересов вкладчиков.
Дело банка «Югра» стало крупнейшим страховым случаем в истории России. ЦБ отозвал лицензию у банка в июле 2017 г. На тот момент кредитная организация занимала 29-е место в банковской системе России. Основным собственником «Югры» являлся бизнесмен Алексей Хотин. Банк привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества, при этом кредитная организация не создавала резервов на возможные потери. Так объяснил отзыв лицензии регулятор. Обязательства банка перед вкладчиками составили около 173 млрд руб.
Хотин в середине апреля был задержан и отправлен под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК). 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова, сообщил представитель Басманного суда.