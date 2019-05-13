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Социологи отметили падение расходов россиян почти на 8% в апреле

Россияне в апреле 2019 г. сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«По сравнению с апрелем прошлого года повседневные расходы наших соотечественников выросли на 6,4%, уверенно превзойдя размер накопленной за период инфляции в 5,2%», — добавляется в исследовании.

Авторы исследования указывают, что реальные расходы в апреле уступили только значению 2015 г., обогнав показатели остальных лет наблюдений. Социологи отмечают, что в апреле на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы (праздники или каникулы).

В сообщение указывается, что траты граждан с низкими доходами в апреле уменьшились на 8,7% по сравнению с мартом. Расходы потребителей со средним уровнем доходов снизились на 7,9%, с высокими доходами — на 6,6%.

Исследование «Ромира» основывается на данных скан-панели домохозяйств, базирующейся на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.