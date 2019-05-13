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Цены на нефть выросли после нападения на танкеры Саудовской Аравии

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 13.37 мск подорожали на 1,5% до $71,70 за баррель. К этому времени июньские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже поднялись в цене на 1,43% и составили 62,54 за баррель.

Рост цен связан с нападением на два танкера Саудовской Аравии в Персидском заливе, объясняет Bloomberg. Агентство добавляет, что нефть также дорожает на фоне ожиданий участников рынка публикации официальными органами США более подробной информации о дополнительных тарифах в отношении китайского импорта.

В воскресенье, 12 мая, в Персидском заливе было совершено нападение на два танкера Саудовской Аравии. Ответственность за инцидент еще никто на себя не взял, после инцидента США усилили военное присутствие в регионе. По мнению Bloomberg, нападение свидетельствует о росте геополитических рисков на Ближнем Востоке на фоне ужесточения США санкций против нефтяного сектора Ирана.

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