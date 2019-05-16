Россияне назвали необходимый уровень дохода для «нормальной жизни»
Средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 000 руб., что на 2100 руб. больше, чем годом ранее, говорится в материалах исследования холдинга «Ромир».
Отмечается, что каждая четвертая семья считает нормальным семейный бюджет от 45 000 до 60 000 руб. в месяц. Более половины респондентов (51%) нуждаются для «нормальной жизни» в ежемесячном заработке 60 000–120 000 руб. Еще 11% участников исследования полагают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 000 руб. для семьи из трех человек. Кроме того, 1% россиян готовы «нормально» жить при доходе менее 20 000 руб.
«Средний показатель финансовых запросов номинально приблизился к результатам докризисного 2014 г.», – отмечают авторы исследования.
Всероссийский опрос «Ромира» был проведен в апреле 2019 г., в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах страны.