Греф заявил о приостановке действий по продаже украинской «дочки» Сбербанка
Сбербанк временно не предпринимает активных действий для продажи своего дочернего банка на Украине, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Сбербанка России Германа Грефа. «Идет смена власти на Украине, поэтому пока не проявляем активности», – сказал он.
Украинский дочерний банк Сбербанка выставлен на продажу, но закрыть сделку не удается, поскольку Национальный банк Украины не согласовал ходатайство уже нескольких покупателей. В 2017 г. Сбербанк пытался продать 100% акций украинского дочернего банка латвийскому Norvik Bankа (принадлежит Григорию Гусельникову) и белорусской компании, подконтрольной сыну владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саиду.
Однако в июле того же года НБУ отказал бизнесменам в покупке украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор указывал, что те «не представили необходимых и достаточных документов для проверки инвесторов на соответствие требованиям законодательства Украины».
Сбербанк учредил дочерний банк на Украине в 2001 г. Согласно данным украинского регулятора, на 1 декабря прошлого года по размеру чистых активов (31,824 млрд грн) банк занимал 11-е место в украинской банковской системе. В мае 2019 г. киевский Сбербанк сообщил о продлении санкций для украинских банков с российским капиталом до 2021 г.