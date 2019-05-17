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Экс-председателя правления Мострансбанка приговорили к шести годам колонии

Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам колонии и штрафу в 1 млн руб. Сергея Захарикова — бывшего председателя правления Мострансбанка, лишенного лицензии в мае 2016 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела и приговора.

Захарикова признали виновным в хищении у банка 2,2 млрд руб. Кроме того, три года колонии получила начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова. В январе к такому же сроку был приговорен начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, отмечает «Коммерсантъ». Суд по иску АСВ обязал их солидарно возместить нанесенный ущерб в размере 2,2 млрд руб.

Захариков был задержан в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности, в частности, ему вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 г. по этому делу его приговорили к трем годам лишения свободы.