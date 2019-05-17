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Стоимость нефти поднялась до максимума с начала апреля

Цены на нефть марок Brent и WTI достигли максимальных значений с начала апреля. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 8:30 мск подорожали на 0,29% до $72,83 за баррель. К этому времени стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на 0,4% и составляла $63,12 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, с начала текущей недели WTI подорожала на 2%, Brent – более чем на 3%. Рост цен связан с возрастающей напряженностью на Ближнем Востоке и торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем, пишет агентство.

Саудовская Аравия 16 мая обвинила власти Ирана в нападении на топливные насосные станции. Нападения на нефтяные танкеры и насосные станции показали, насколько разрушительной может быть война на Ближнем Востоке, пишет агентство. Сокращение поставок со стороны стран – членов ОПЕК и ее союзников ранее было основным фактором сдерживания цен. Теперь этот механизм отошел на второй план. Заседание стран – членов ОПЕК, которое состоится в ближайшие выходные, вряд ли окажет сильное влияние на рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены