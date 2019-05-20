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Связанная с Хотиным компания может выкупить требования вкладчиков «Югры» сверх страховки

Компания АО «Комплексные инвестиции», которую связывают с бенефициаром банкротящегося банка «Югра» Алексеем Хотиным, может частично выкупить требования по вкладам, которые превышали застрахованный государством максимум. Об этом говорится в письме компании на имя одного из наиболее активных кредиторов банка – Михаила Долматова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Из письма следует, что речь идет о требованиях на 16 млрд руб. со стороны примерно 35 000 клиентов, каждый из которых хранил в банке более 1,4 млн руб. В письме говорится, что компания обладает «необходимыми финансовыми ресурсами» и намерена выкупить долги для «снятия социального напряжения вокруг данной ситуации». Общий объем требований кредиторов к «Югре» составляет 198,2 млрд руб.

Долматов подтвердил получение письма. По его словам, с каждым кредитором банка, решившим продать требования, должно быть подписано мировое соглашение. Требования вкладчиков предлагается выкупить в рассрочку в 3,5 года, но без дисконта. Гендиректор «Комплексных инвестиций» Игорь Бураков рассказал изданию, что выкуп может начаться в ближайшее время. По его словам, Хотин не в курсе этой инициативы, но уверен, что она будет поддержана. Адвокат Хотина Игорь Мардиросов заявил, что ему о предложении «Комплексных инвестиций» не известно.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) также сообщили, что предложение от компании не поступало. Сейчас АСВ пытается сформировать комитет кредиторов «Югры», но сделать это пока не удается. Если контроль над комитетом получат бывшие собственники банка, «есть основания полагать, что в отношении действий конкурсного управляющего будет осуществляться противодействие», отметили в АСВ. При этом в агентстве подчеркнули, что независимо от состава комитета «конкурсный управляющий примет все возможные и необходимые меры по пополнению конкурсной массы и привлечению к ответственности виновных лиц». Собеседники издания, близкие к АСВ, поясняют, что конкурсный управляющий может оспорить решения комитета.

ЦБ отозвал у «Югры» лицензию 28 июля 2017 г. На тот момент банк занимал 29-е место по размеру активов и 15-е – по объему вкладов. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатой вкладчикам свыше 170 млрд руб. 19 апреля 2019 г. Хотин был арестован по уголовному делу о хищении у «Югры» 7,5 млрд руб. Он находится под домашним арестом до 18 июня. В истории российского банковского сектора ранее был пример того, как бенефициар рассчитался с кредиторами по собственной воле. Так поступил находившийся в СИЗО экс-владелец обанкротившегося «Моего банка» Глеб Фетисов. Обвинения с него сняты не были, но сам он был освобожден.