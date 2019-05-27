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«Юникредит банк» присоединился к Системе быстрых платежей

«Юникредит банк» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ. Теперь клиенты банка смогут получать и отправлять деньги по номеру телефона, говорится в сообщении банка. Сейчас клиентам банка доступен перевод только со счета. В будущем будет предоставлена услуга перевода денег с банковских карт. Переводы осуществляются в рублях.

«В настоящее время Центробанк (ЦБ) не взимает комиссию с банков, и мы поддерживаем необходимость популяризации сервиса – на первом этапе «Юникредит банк» осуществляет переводы через Систему быстрых платежей без комиссии», – приводятся в сообщении слова директора департамента развития дистанционных каналов обслуживания банка Виктора Носова.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в пилотном режиме 28 января, в промышленном масштабе – 28 февраля. Система позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона. Перевести деньги можно с помощью мобильных приложений кредитных организаций. Если к одному номеру привязаны несколько счетов в разных банках – участниках СБП, отправитель сам выбирает, на какой из них отправить деньги. На данный момент к системе уже подключены Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф», Qiwi, «Платежный центр», «Ак барс», Совкомбанк и СКБ-банк. Первый год банки могут пользоваться системой бесплатно. В будущем комиссия составит от 1 до 6 руб. за перевод в зависимости от суммы платежа.