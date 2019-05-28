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Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Опрос был проведен в апреле, в нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет, проживающие в городах и в сельской местности в различных регионах.

Около 17% опрошенных заявили, что ни на чем не экономят. Авторы исследования указывают, что тренд по увеличению количества россиян, которые не экономят, прервался. Отмечается, что в 2016 г. об отсутствии необходимости экономить средства заявляли 11%, в 2017 г. — 18%, а в 2018 г. — 24% респондентов.

В предыдущие годы основной статьей экономии была еда, но в этом году россияне чаще сокращали траты на путешествия — об этом сообщили 29% (годом ранее этот показатель составлял только 12%). Около 24% сообщили, что им приходилось экономить на еде (17% годом ранее). Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%. При этом отмечается, что доля россиян, экономящих развлечениях, выросла до 22% с 6%, на деликатесах — до 20% с 6%, на алкоголе и сигаретах — до 13% с 5%, на посещении ресторанов — до 15% с 4%.