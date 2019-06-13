ЦБ разработал методички по финансовой грамотности для начальной школы
Центробанк России разработал учебно-методический комплект «Введение в финансовую грамотность», говорится на странице регулятора в Facebook. Он предназначен для начальной школы, отмечается в сообщении.
В комплект входят учебное пособие, практикум, рабочие тетради для школьников 1 — 4 классов и методический сборник для учителей. В сборник включены семь тем. «Учебные материалы написаны доступным языком и дополнены иллюстрациями, а многие задания представлены в игровой форме, чтобы при выполнении ученики использовали творческий подход», — говорится в сообщении регулятора.
В декабре 2018 г. первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на совещании премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил о необходимости начинать обучение финансовой грамотности россиян уже со школы. По словам Силуанова, от уровня финансовой грамотности зависит благосостояние людей и семейный бюджет. По этой причине Минфин, ЦБ и другие ведомства приняли план по повышению финансовой грамотности. «Речь идет и о введении в образовательные стандарты и учебные материалы соответствующих параметров в части обучения финансовой грамотности наших школьников», – говорил Силуанов.