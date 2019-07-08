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Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая. После открытия торгов в понедельник утром курс лиры резко снизился на 3% до 5,8 лиры/$. Но затем турецкая валюта немного отыграла падение до 5,73 лиры/$.

Четинкая был отправлен в отставку президентским указом в субботу утром, за год до окончания своего четырехлетнего срока. Исполнять его обязанности будет один из заместителей – Мурат Уйсал.

Увольнение Четинкая усиливает беспокойство по поводу независимости центробанка, отмечает Financial Times. Эрдоган не раз выступал против использования центробанком высоких процентных ставок. Сейчас его ключевая ставка находится на уровне 24%, поскольку центробанк пытается замедлить инфляцию на фоне ослабления лиры примерно на 30% в прошлом году. С помощью жесткой денежной политики и других методов ему удалось снизить темп инфляции с 25% на пике в октябре до 15,7% в июне. Однако Эрдоган уверен, что для замедления инфляции нужно, наоборот, снижать процентные ставки.