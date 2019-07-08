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Калви рассказал детали сделки, легшей в основу уголовного дела

Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде объяснил, куда были направлены средства, в хищении которых его обвиняют. «Ведомости» ознакомились с аудиозаписью выступления, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok. Суд 8 июля оставил Калви под домашним арестом до 13 октября, хотя инвестор просил отпустить его под залог или изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

По данным следствия, Калви в феврале 2017 г. убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ), в котором у структур Baring более 50%, в обмен на пакет акций компании IFTG, реальная стоимость которого составляет лишь 600 000 руб.

По его словам, в 2012–2014 гг. при прежних собственниках «Восточного» у банка возник кредит на сумму около 2,5 млрд руб., обеспеченный залогом ценных бумаг на сумму 5 млрд, принадлежащих банку и находящихся на счетах депозитария «БКС Кипр». Калви утверждает, что в случае непогашения долга ценные бумаги были бы списаны, это, в свою очередь, создало бы реальный риск отзыва лицензии «Восточного».

Калви разъяснил, что «Восточный» за счет своих средств, выданных через Первое коллекторское бюро, погасил кредит и освободил от залога ценные бумаги на 5 млрд руб. Это принесло выгоду всем акционерам «Восточного», поскольку позволило сохранить капитал банка. Калви подчеркнул, что сведения об этих операциях были раскрыты другим акционерам «Восточного», в том числе Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову.

При этом Юсупов, по информации основателя Baring Vostok, даже принимал участие в поиске компании, которая могла бы быть справедливым замещением кредиту в размере 2,5 млрд руб. Компания IFTG полностью отвечает таким критериям, отметил он. По его словам, Аветисян и Юсупов «предстали обманутыми и введенными в заблуждение, трансформировав данный спор в уголовное дело».

В начале 2019 г. акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. Калви, троих сотрудников Baring Vostok, экс-председателя правления банка Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова арестовали и обвинили в мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву (пошел на сделку со следствием и признал вину) изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему находятся в СИЗО. Помимо Кордичева никто из фигурантов дела не признал вину, а Кордичев дал показания на других обвиняемых. Срок его домашнего ареста также продлили до 13 октября.