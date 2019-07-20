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РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов. Такое ограничение содержалось в первоначальной версии законопроекта, принятой в первом чтении, и вызвало критику со стороны брокеров и банков, однако Центробанк все равно решил от него не отказываться.

Согласно документу, все инвесторы по умолчанию будут считаться «особо защищаемыми». Им будет доступно ограниченное количество инструментов для инвестиций. Для того, чтобы получить возможность инвестировать в более широкий круг активов, нужно будет повысить свою квалификацию или накопить не менее 400 000 руб. Участники рынка призывали понизить планку, но в новой версии ЦБ допускает даже ее повышение до 1,4 млн руб.

Центробанк хочет оградить частных инвесторов от избыточных рисков, которые те могут не осознавать. Для этого регулятор предложил разделить их на четыре категории вместо нынешних двух — в зависимости от их компетенции: чем она меньше, тем уже круг доступных инструментов. Такие поправки в закон о рынке ценных бумаг в мае были приняты в первом чтении.

Согласно законопроекту, люди, попавшие в категорию «особо защищаемых неквалифицированных инвесторов» смогут работать только с российскими ценными бумагами из списков первого и второго уровня, паями ПИФов, а также валютой и драгоценными металлами — но только на бирже. Участники рынка считают такие меры избыточными: плюсы такой защиты, по их мнению, перекрываются многочисленными минусами.

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