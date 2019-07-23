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Минэкономразвития предупредило Госдуму о недостатках поправок в закон об МФО

Министерство экономического развития направило в Госдуму письмо, в котором предупредило депутатов о недостатках законопроекта об ужесточении работы микрофинансовых организаций (МФО), сообщает агентство «Интерфакс», которое ознакомилось с текстом документа. Во вторник, 23 июля, депутаты планируют одобрить законопроект во втором чтении.

В нынешнем виде законопроект исключает возможность выдавать потребительские кредиты гражданам под залог жилого помещения, доли в жилом помещении или прав требования участника долевого строительства жилого помещения, отмечает министерство. Однако у МФО остается возможность выдавать займы под залог другого недвижимого имущества – земельных участков, гаража и машино-мест, отмечает министерство. Кроме того, в законопроекте не учитывается недвижимость, которая не подпадает под определение «жилого помещения», но может быть единственным жильем для граждан, например апартаменты.

Запретить МФО выдавать займы под залог жилья в начале апреля предложила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что это необходимо для предотвращения мошенничества с недвижимостью. Инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В том же месяце она и еще несколько членов парламента внесли законопроект в Госдуму.