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Госдума приняла закон о праве ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который дает право ЦБ устанавливать предельный размер комиссий для магазинов за услугу приема карт (эквайринг), следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Регулятор также получит право определять предельный размер комиссии за переводы с карты на карту, взимаемой банками с клиентов. Представитель ЦБ пообещал использовать свои новые полномочия «только в случае крайней необходимости».

Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт и регулировать их законодательно. В феврале бизнес пожаловался на высокую стоимость приема карт президенту Владимиру Путину, который согласился, что это квазиналог на бизнес. В марте ЦБ направил правительству предложения по снижению стоимости эквайринга. На первом этапе банки согласились снизить межбанковскую комиссию для социально значимых товаров и услуг.