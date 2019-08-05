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Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Отмечается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с правлением».

Кроме того, правление попросило Ноэля Куинна взять на себя роль временно исполняющего обязанности гендиректора. Куинн — руководитель подразделения Global Commercial Banking, он занимает эту должность с 2015 г., а всего работает в HSBC в течение 32 лет.

Штат группы HSBC Holdings plc, образованной в 1990 г., составляет 238 000 человек. По состоянию на 31 марта 2019 г. группа управляла активами на сумму $2,659 трлн.