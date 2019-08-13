Новости
Финансы
Новости

Генпрокуратура не нашла утечек персональных данных клиентов банков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генпрокуратура после проверки не подтвердила утечку данных клиентов «ОТП банка», Альфа-банка и «ХКФ банка», заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Он добавил, что руководство банков провело внутренние расследования и тоже не нашло нарушений. В связи с этим дело об административном правонарушении не возбуждалось.

Попавшие в сеть данные клиентов Куренной назвал неактуальными и не соответствующими действительности. Кроме того, ссылка на базу была опубликована на форуме, доступ к которому ограничил Роскомнадзор, добавил он.

В середине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что данные около 900 000 россиян – клиентов «ОТП банка», Альфа-банка и «ХКФ банка» – попали в открытый доступ из-за утечек. Издания ссылалось на данные компании DevicеLock. Доступными оказались сведения о паспортных данных, телефонах, местах проживания и работы этих людей. Большая часть сведений была собрана несколько лет назад, но некоторые данные остаются актуальными, указывала газета.

Альфа-банк и «ХКФ банк» сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных. «ОТП банк» не зафиксировал пропажи данных. В Роскомнадзоре заявили, что на первый взгляд эта утечка выглядит вопиющей. Ведомство подчеркивало, что нахождение такого количества личных данных в сети создает большие риски мошенничества и нарушения прав россиян.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Украина выслала российского дипломата после обвинений в работе на разведку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский дипломат был признан персоной нон грата на Украине и покинул страну, говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщает спецслужба, в Львовской области был разоблачен местный житель, который выполнял разведывательное задание российских спецслужб. Речь идет о военном пенсионере, руководителе одной из общественных организаций, который был завербован в 2014 г., указывает СБУ. Он, в частности, собирал информацию об украинских политических и общественных деятелых, а также подразделениях Вооруженных сил и правоохранительных органах Украины.

Собранные сведения местный житель передавал «российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове», утверждает СБУ. Россиянина признали персоной нон грата «за деятельность, несовместимую со статусом консульского должного лица», и он покинул территорию Украины, отмечает украинская спецслужбы. Имя дипломата не называется.

Жителю Львовской области сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Подозреваемого по делу о массовых беспорядках режиссера госпитализировали

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля – телережиссер Дмитрий Васильев госпитализирован. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Александр Зинуров.

По его словам, Васильев почувствовал себя плохо, пошел в больницу и после осмотра врачи решили его госпитализировать. Режиссер находится в отделении эндокринологии городской клинической больницы № 20, сообщил Зинуров. Никаких прогнозов медики не делают, подчеркнул адвокат.

Васильев – подозреваемый по делу по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Дело возбудили после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Телережиссера задержали 9 августа. Как рассказывал Зинуров, его сразу же доставили в Следственный комитет (СКР), где допрашивали до четырех часов утра. За это время Васильеву, у которого диабет, дважды вызывали скорую помощь, отмечал адвокат. Затем, утверждает защитник, режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав у него инсулин и глюкометр. В середине дня 10 августа режиссера госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию. Суд на следующий день должен был рассматривать вопрос об аресте Васильева, но отложил заседание. В этот же день Васильева выписали, хотя адвокат говорил, что тот находится в тяжелом состоянии.

СКР заявлял, что препараты у Васильева не отбирали. Ведомство также подчеркивало, что диабет не мешал ему участвовать в акции 27 июля и не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

ВЭБ предложил потратить средства ФНБ на новый общественный транспорт

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВЭБ предложил направить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева и председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

Шувалов отметил, что госкорпорация работает над этим проектом совместно с Минфином, «Трансмашхолдингом» и «Синарой». «С «Трансмашхолдингом» у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства ФНБ», – сказал он Медведеву.

Ранее ВЭБ выбрал 100 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в которых будет развивать инфраструктуру. Шувалов уточнил, что сейчас госкорпорация изучает 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Они касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления системы транспорта, создания современного жилищного фонда и других вопросов. Для реализации проектов используются в том числе лизинговые инструменты, уточнил Шувалов.

Шувалов рассказал президенту Владимиру Путину о планах госкорпорации в апреле. До этого гендиректор «ВЭБ-лизинга» Артем Довлатов говорил РБК, что ВЭБ решил реформировать свой лизинговый бизнес и отказаться от розничного портфеля «ВЭБ-лизинга», в частности лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов. В июне ВЭБ также договорился со «Стройпроектхолдингом» Аркадия Ротенберга создать совместное предприятие для участия госкорпорации в нацпроектах в области развития магистральной и городской инфраструктуры.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Уровень радиации в Северодвинске 8 августа, в день взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области, был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

По данным службы, речь идет о шести из восьми участков в городе. Среднее значение фонового излучения для города – 0,11 микрозиверта в час (мкЗв/ч), отметил Росгидромет, в то время как в 12.30 радиационный фон составлял от 0,21 до 0,44, а в 13.00 – от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч. На максимуме фон на одном из участков достигал 1,78 мкЗв/ч, еще на одном участке – 1,33. В 14.30 радиационный фон нормализовался, установившись на уровне от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

В Архангельске превышения зафиксировано не было, отметил Росгидромет.

8 августа российское Минобороны сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников «Росатома», сообщала госкорпорация.

The New York Times писала со ссылкой на представителей американской разведки, что взрыв мог быть связан с крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Президент США Дональд Трамп также придерживается этой версии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс». По этому трубопроводу вода подается также в населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.

Прорыв произошел между хуторами Плавненским и Новотроицким, а причиной аварии стал износ трубы. Компания ведет восстановительные работы. Ими руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко, прибывший на место аварии. Предполагается, что ремонт удастся завершить до 18.00 мск.

Как указывает издание «Кубанские новости», водоснабжение было прервано еще около 20.00 мск 12 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Instagram, что авария серьезная и для восстановления водоснабжения делается все возможное. «С пяти утра на месте прорыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды», – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Аварийные бригады всю минувшую ночь устраняли порыв на участке централизованной системы холодного водоснабжения «Троицкого группового водопровода», в районе хутора Плавни Крымского района. Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. ⠀ Поручил главам всех этих городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей. В Новороссийске этим сейчас занимается 19 машин, в Крымске — 12, в Геленджике — 15. ⠀ С пяти утра на месте порыва уже идет сварка трубы. Затем будут промывать систему и постепенно возобновлять подачу воды. Завершить ремонт должны к 18 часам. Ход работ на месте аварии лично контролирует министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко. ⠀ #краснодарскийкрай #кубань #крымск #новороссийск #геленджик #вода #водоснабжение #авария

Публикация от Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi)

Для жителей городов и населенных пунктов, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз воды. В Новороссийске для этого задействованы 19 машин, в Крымске – 12, в Геленджике – 15.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Хорошевский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь за призывы к участию в несогласованной акции протеста на 300 000 руб., следует из опубликованного решения на сайте суда. Таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 000 руб.

Соболь оштрафовали за опубликованный в Facebook призыв участвовать в акции 27 июля у мэрии Москвы. Суд указывает, что известил Соболь о заседании, но она не явилась и не обеспечила явку защитника, поэтому административное дело было рассмотрено без нее. Решение принято 7 августа.

Это уже четвертый штраф за последнее время, назначенный Соболь в связи с проведением протестных акций. Хамовнический суд 27 июля оштрафовал ее на 30 000 руб., 3 августа Щербинский суд – на 300 000 руб., а 12 августа Троицкий суд назначил еще один штраф в 300 000 руб. Соболь в Twitter заявляла, что намерена обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Соболь и другие оппозиционеры пытались оспорить отказ в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста. Только две из них были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа, эти акции собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно. Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Основная часть незарегистрированных кандидатов арестованы за участие и призывы к участию в несогласованных акциях протеста. Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.

Кто пришел на митинг в центре Москвы

Политика
Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева заподозрили в организации массовых беспорядков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в нескольких особо тяжких преступлениях. Об этом рассказал во время пресс-конференции генпрокурор страны Замир Бейшекеев, передает местное издание «Акиpress».

По его словам, речь идет, в частности, о таких преступлениях, как организация массовых беспорядков, организация убийства, организация захвата заложников, а также организация покушения на убийство и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

На пресс-конференции помимо Бейшекеева выступил председатель киргизской специальной службы – Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев. Он заявил, что Атамбаев планировал госпереворот: «Он хотел, чтобы пролилась кровь. Умысел Атамбаева – государственный переворот» (цитата по Kaktus Media).

Атамбаева задержали 8 августа в его резиденции, которую штурмовали около суток. Пострадало более 50 человек. По данным «24.kg», погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Сам бывший президент заявил, что отстреливался из наградного оружия, но был вынужден сдаться, чтобы не допустить большого количество жертв среди своих сторонников, пришедших к его резиденции.

9 августа Атамбаева арестовали. Как рассказал его адвокат Сергей Слесарев, бывшему президенту были предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 г. Прокуратура Киргизии сообщала, что экс-президент может быть причастен и к другим преступлениям: например, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному изъятию земель, узурпации власти.

Атамбаев обвинения отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева. Фотографии

Политика
Новости

Получившей при задержании удар девушке диагностировали сотрясение мозга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

У Дарьи Сосновской, задержанной на митинге 10 августа и получившей удар от полицейского, диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщила правозащитному проекту «Зона права» ее адвокат Татьяна Молоканова. «Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей головы», – пересказала Молоканова диагноз, поставленный в московской клинической больнице № 67. По ее словам, Сосновская от госпитализации отказалась.

О том, что Сосновская обратилась к врачам и что ее везут в больницу, Молоканова рассказала «Зоне права» вечером накануне, 12 августа.

Сосновская была задержана в районе Китай-города после митинга на проспекте Сахарова, прошедшего 10 августа. Ее задержание попало на видео: на нем видно, как полицейский бьет ее в живот. 12 августа она попросила Следственный комитет возбудить дело против неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве по п. «б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий с применением насилия). По ее словам, ее задержали после того, как она вступилась за задержанного мужчину с хромотой. Помимо удара в живот она получила также удар по голове, отметила Сосновская.

Московское управление МВД сообщило, что начало служебную проверку.

Митинг на проспекте Сахарова, согласованный с властями Москвы, стал самым массовым за последние семь лет. По данным «Белого счетчика», его посетило почти 50 000 человек. Участники акции требовали освободить граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. После митинга часть участников отправились в район Китай-города, где были задержания.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы

Бизнес
Новости

У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Должность гендиректора сети книжных магазинов «Республика» занял Михаил Ахмедов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ахмедов до этого был коммерческим директором в ушедшей из России финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. В «Республике» он сменил Илью Криворота, который занимал пост гендиректора последние пять лет.

Основная причина нового назначения – компетенция и большой опыт Ахмедова в сфере ритейла, а также намерение основного акционера Вадима Дымова изменить курс компании, пояснила пресс-служба «Республики». На новой должности ему предстоит заняться развитием и улучшением финансовых показателей, добавила она.

Сетью «Республика» управляет ООО «Республика», основанное Дымовым в 2006 г. Бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Дымов – основатель и председатель совета директоров продуктовой группы «Дымов».

Финансы
Новости

ЦБ предложил ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бюро кредитных историй могут перейти на единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц. Такая инициатива обсуждалась на встрече регулятора с банками и представителями бюро кредитных историй, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи. Сейчас каждое бюро проводит скоринг по собственной методике и имеет разные шкалы, что делает анализ и сопоставление данных затруднительным для потребителей.

Механизм расчета и форму его выдачи должен подготовить ЦБ, отмечают источники газеты. Но с такой позицией не согласны бюро кредитных историй: наличие единого механизма снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг, настаивают они. Взамен этого бюро кредитных историй предложили ввести единую шкалу для вычисления индивидуального кредитного рейтинга заемщика-физлица. По мнению бюро, индивидуальный кредитный рейтинг может быть полезен и для граждан, которым хороший скоринговый балл может открыть доступ к большему спектру финансовых сервисов и услуг.

В Банке России газете сообщили, что рассматривают и сценарий внедрения единой шкалы индивидуального рейтинга.

С 31 января все бюро кредитных историй должны показывать заемщикам индивидуальный кредитный рейтинг при его наличии. Ранее бюро кредитных историй сообщали результаты своих расчетов только кредиторам. На рейтинг влияют все ранее полученные или запрошенные ссуды в банках, микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах и то, как заемщик их обслуживал. Сейчас в России работают 13 бюро кредитных историй. У каждого из них своя методика расчета и своя шкала.

Политика
Новости

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международный аэропорт Гонконга возобновил прием и отправку воздушных судов, говорится в сообщении аэропорта. Администрация аэропорта предупредила пассажиров о том, что изменит расписание рейсов, что повлияет на воздушное сообщение 13 августа. По состоянию на 9.30 местного времени (4.30 мск) отменено около 100 рейсов. Значительная их часть является собственными и совместными рейсами базовой авиакомпании аэропорта, национального авиаперевозчика Cathay Pacific и принадлежащей ей Cathay Dragon, которая специализируется на регулярных маршрутах в континентальный Китай.

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы. Число участников забастовки выросло после того, как вечером в воскресенье, 11 августа, произошли одни из самых жестких столкновений более чем за два месяца протестов. Полиция не просто применяла слезоточивый газ и дубинки, в том числе на станциях метро, но и, как свидетельствуют распространенные в соцсетях видеозаписи, стреляла в людей практически в упор.

Массовые протесты в Гонконге идут уже два месяца, став самыми многочисленными и ожесточенными за последние 20 лет. Горожане выступают против поправки к закону об экстрадиции, которая позволит выдавать подозреваемых в совершении преступлений странам и территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. Такого соглашения у Гонконга нет и с континентальным Китаем. Жители Гонконга считают, что китайские власти будут использовать эту поправку в целях политических репрессий. На первый митинг против законодательных новаций, по оценкам организаторов, вышло до 1 млн человек.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow