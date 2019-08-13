ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» из-за ненадлежащей рекламы
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) после проверки поступивших жалоб оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 000 руб. за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.
ФАС признала кредитную организацию нарушившей закон о рекламе (ч. 7 ст. 5, ч. 3 ст. закона № 28). Речь идет о распространении рекламы финансовых услуг без указания всех условий, влияющих на сумму расходов, которые гражданин понесет при получении кредита.
Ранее, в конце июня «ФК Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Новым слоганом банка должна была стать фраза «Открытие» – государственный банк нашего времени». Однако Центробанк спустя несколько часов после презентации слогана заявил, что выступает категорически против использования этой фразы и любых других маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. По мнению ЦБ, указание на прямое или косвенное госучастие приведет к возникновению нерыночных преимуществ. Банк был вынужден отказать от выбранного слогана. В рекламной кампании с 8 июля стал использоваться слоган «Меняемся вместе с вами».
В начале июля ЦБ сообщил об окончании санации «ФК Открытие», т. к. банк сформировал резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановил финансовую устойчивость. В 2021 г. ЦБ планирует продать часть акций «ФК Открытие».