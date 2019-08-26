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В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Пользователи «Сбербанк онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Перебои в работе «Сбербанк онлайн» наблюдались утром в понедельник. 70% пользователей сервиса жаловались на невозможность войти в систему, еще 20% отмечали сбой всех сервисов, 10% клиентов банка не могли перевести деньги через «Сбербанк онлайн».

По данным Downdetector, сбои фиксировались в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе.

На момент публикации новости корреспондент «Ведомостей» смог войти в приложение «Сбербанк онлайн» и совершить платеж.

«Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк онлайн» на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», – сообщила пресс-служба Сбербанка «Ведомостям».

Ранее сбои в работе «Сбербанк онлайн» наблюдались в апреле. Тогда клиенты банка в течение семи часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», а также в банкоматах и терминалах кредитной организации. Через два дня несколько часов снова не работало мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Тогда причинами сбоя были ошибки подрядчика и обновление программного обеспечения, утверждал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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