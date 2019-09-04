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Орешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц

Минэкономразвития готовит предложения в законы и нормативные акты, чтобы кардинально снизить расходы физического лица для признания себя банкротом через суд, заявил в интервью Business FM министр Максим Орешкин. По его словам, сейчас стоимость процедуры достигает 200 000 руб., что является неподъемным для большинства должников. Министерство хочет снизить расходы граждан до 10 000 руб.

Закон о банкротстве физлиц вступил в силу осенью 2015 г. Он дает возможность должникам списать или реструктурировать долги, однако процедура накладывает отпечаток на кредитную историю клиента. Гражданин может подать на банкротство, если его долг выше 500 000 руб., а просрочка превысила 90 дней. Расходы, о которых говорит Орешкин, – это оплата услуг финансового управляющего, расходы на сбор и подачу документов в Арбитражный суд, работу оценщиков и другие услуги.

Банки должны помнить, что не все клиенты обладают достаточной финансовой грамотностью, и нести ответственность за то, какие продукты они предлагают клиентам, подчеркнул Орешкин в интервью. «С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит», – отметил министр. Орешкин ранее неоднократно говорил, что его беспокоят темпы роста потребительского кредитования в России. По словам министра, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ведет к формированию пузыря. Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что такие опасения сильно преувеличены.

Процедуру личного банкротства уже прошли несколько бизнесменов. Например, в апреле 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Общая задолженность Исмаилова составила более 30 млрд руб. Основными кредиторами бизнесмена стали стали БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank. Банкротами также признаны, например, экс-владелец аквапарка «Лимпопо» и КРК «Уралец» Николай Кретов, экс-владельцы ГК «УралФрансАвто» Григорий Балакин и Александр Иванской, бывший владелец ГК «Бест» Александр Попов, экс-владелец завода «Автомобили и моторы Урала» Павел Чернавин.