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Орешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц

Ведомости
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Минэкономразвития готовит предложения в законы и нормативные акты, чтобы кардинально снизить расходы физического лица для признания себя банкротом через суд, заявил в интервью Business FM министр Максим Орешкин. По его словам, сейчас стоимость процедуры достигает 200 000 руб., что является неподъемным для большинства должников. Министерство хочет снизить расходы граждан до 10 000 руб.

Закон о банкротстве физлиц вступил в силу осенью 2015 г. Он дает возможность должникам списать или реструктурировать долги, однако процедура накладывает отпечаток на кредитную историю клиента. Гражданин может подать на банкротство, если его долг выше 500 000 руб., а просрочка превысила 90 дней. Расходы, о которых говорит Орешкин, – это оплата услуг финансового управляющего, расходы на сбор и подачу документов в Арбитражный суд, работу оценщиков и другие услуги.

Банки должны помнить, что не все клиенты обладают достаточной финансовой грамотностью, и нести ответственность за то, какие продукты они предлагают клиентам, подчеркнул Орешкин в интервью. «С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит», – отметил министр. Орешкин ранее неоднократно говорил, что его беспокоят темпы роста потребительского кредитования в России. По словам министра, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ведет к формированию пузыря. Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что такие опасения сильно преувеличены.

Процедуру личного банкротства уже прошли несколько бизнесменов. Например, в апреле 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Общая задолженность Исмаилова составила более 30 млрд руб. Основными кредиторами бизнесмена стали стали БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank. Банкротами также признаны, например, экс-владелец аквапарка «Лимпопо» и КРК «Уралец» Николай Кретов, экс-владельцы ГК «УралФрансАвто» Григорий Балакин и Александр Иванской, бывший владелец ГК «Бест» Александр Попов, экс-владелец завода «Автомобили и моторы Урала» Павел Чернавин.

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Бизнес
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На буклетах ВЭФа вместо моста на остров Русский напечатали фото моста в Бангкоке

Ведомости
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На буклетах и другой сувенирной продукции Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке, вместо фотографии моста на остров Русский ошибочно изображен мост, расположенный в Бангкоке, сообщил Минпромторг на официальной странице в Instagram.

«Друзья, мы признаем ошибку – на буклетах и другой сувенирной продукции... по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке», – уточнили в ведомстве. Минпромторг поблагодарил гостей мероприятия, указавших на ошибку, и пообещал исправить «досадное недоразумение». »Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФа», – отметили в ведомстве.

Пятый Восточный экономический форум открылся на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 4 сентября. Он проработает до 6 сентября. Его организатором является «Росконгресс». В нем принимают участие около 8200 человек из 65 стран.

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Технологии
Новости

Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Ведомости
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Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.

Новый iPhone оснастят экраном в 4,7 дюйма (11,9 см), то есть как у iPhone 8, рассказали источники издания. Технические характеристики будут такими же, как у флагманских моделей, которые Apple представит 10 сентября. Исключением станет дисплей – вместо OLED-экранов в него встроят более дешевый ЖК-дисплей. Это позволить снизить цену на смартфон, подчеркнули источники.

Смартфон может стать первым бюджетным iPhone с 2016 г., когда компания представила iPhone SE. Телефон с экраном диагональю 4 дюйма (10 см) стоил от $399. Только в 2016 г. было продано 30 млн устройств и еще 10 млн – за два последующих года, напоминает Nikkei. С помощью новинки Apple хочет привлечь покупателей в развивающихся странах и вернуть часть аудитории, которая перешла к Huawei и другим конкурентам.

10 сентября Apple проведет презентацию, на которой может представить сразу три новых модели iPhone – они будут развитием iPhone XR, XS и XS Max, выпущенных в 2018 г.

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Бизнес
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Минтранс предложил отменить предполетный досмотр на внутренних транзитных рейсах

Ведомости
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Минтранс подготовил проект приказа об отмене досмотра транзитных пассажиров внутренних авиалиний. Об этом на ВЭФе сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова, передает «Интерфакс».

Отмена предполетного досмотра снизит риск опоздания пассажиров на рейс, отметила Петрова. Эта мера также позволит сэкономить аэропортам и авиакомпаниям, добавил гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский: первым не придется строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков, а для вторых снизится время разворота самолета и стыковки рейсов.

В Великобритании до 2022 г. планируется снять ограничения на провоз в самолетах жидкостей в любых объемах. Это позволят сделать 3D-сканеры багажа, которыми планируется оборудовать все главные аэропорты страны.

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Технологии
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В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Ведомости
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Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс». В противном случае издание может лишиться аккредитации от Министерства иностранных дел России.

«Есть и другие рычаги – мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они [ее] приостановили или лишили вообще полностью их отдельных корреспондентов», – заявил он.

Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффман ранее направил Пискареву письмо, в котором пояснил, что не видит правовой возможности участвовать в работе комиссии российского парламента, поскольку медиакорпорация подотчетна надзорным органам Германии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обвинял издание Deutsche Welle во вмешательстве в дела России. МИД России пояснял, что вмешательством могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.

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Политика
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Джонсон пообещал провести внеочередные выборы в случае отсрочки Brexit

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон намерен провести всеобщие досрочные выборы в парламент 15 октября. Об этом он заявил, выступая перед парламентом, трансляция есть на его сайте. По словам Джонсона, досрочные выборы возможны в том случае, если будет принят законопроект о переносе Brexit.

Накануне, 3 сентября, Джонсон потерял большинство в британском парламенте после того, как консерватор Филлип Ли сообщил, что покидает партию и вступает в ряды либеральных демократов. Он объяснил, что уходит из-за беспринципности методов консерваторов, которыми они пытаются добиться жесткого Brexit.

28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение Джонсона приостановить работу парламента с 9–12 сентября по 14 октября. Позднее начало работы парламента означает, что у депутатов почти не останется времени, чтобы внести свой вклад в работу над условиями Brexit.

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Политика
Новости

Власти Гонконга отзовут законопроект об экстрадиции

Ведомости
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что законопроект об экстрадиции в материковый Китай будет официально отозван. Он стал причиной начала массовых протестов в стране.

Ранее Лам заявляла, что работа над законопроектом приостановлена, но протестующие требовали однозначно отозвать его. Они также сформулировали еще четыре основных требования к властям: отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание арестованных участников, создание независимой комиссии для оценки действий полицейских и введение всеобщего избирательного права. Однако Лам на данный момент отказалась их выполнить. По ее словам, прекратить уголовное преследование арестованных протестующих невозможно, так как это нарушает принципы верховенства закона и независимости минюста, а дискуссия о демократизации должна вестись в рамках правовых рамок и без дальнейшей поляризации общества.

Активист Джошуа Вонг, задержанный на прошлой неделе, написал на своей странице в Twitter, что заявление Лам было сделано слишком поздно. Власти Гонконга должны выполнить все пять требований протестующих, считает он.

Протесты в Гонконге начались в июне. За время их проведения были задержаны более 1200 человек.

Бизнес
Новости

S7 за месяц собрала деньги на посадку миллиона деревьев в Сибири

Ведомости
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Авиакомпания S7 Airlines (входит в S7 Group) за месяц собрала средства на посадку 1 млн деревьев в Сибири, где с первой половины июля горят леса. Об этом говорится на сайте перевозчика.

S7 Airlines перечисляла с каждого проданного авиабилета на рейсы по сибирским направлениям 100 руб. Деревья планируется высадить за два года: сначала в Коченевском районе Новосибирской области, а после – в Иркутской области. Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области уже выделена территория посадки, отмечает авиакомпания. За развитием проекта можно будет следить на сайте s7.ru.

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались в первой половине июля, до сих пор их не удалось полностью потушить. Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд руб., а общую площадь горящих лесов – в более 1,1 млн га. Greenpeace оценивал площадь лесных пожаров в 4 млн га. Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным: «Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».

Пожары в Сибири

Технологии
Новости

Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов

Ведомости
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Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post. Компания свяжет эти данные с аккаунтами клиентов и их платежными данными, так что расплачиваться можно будет жестами. Представитель пресс-службы Amazon отказалась комментировать New York Post эту информацию.

Сканеры под кодовым названием «Орвилл» будут установлены в магазинах к началу будущего года, уточняет Business Insider. Пользователям не нужно будет прикасаться к поверхности сканирования. Все необходимые параметры система считает с помощью технологии сканирования глубины и компьютерного зрения. Amazon ожидает, что внедрение системы позволит покупателям намного быстрее оплачивать покупки. На оплату кредиткой на кассе уходит от трех до четырех секунд, сканирование руки займет менее 300 миллисекунд.

Пока технологию тестируют сотрудники нью-йоркского офиса Amazon. Новое устройство используется в торговых автоматах офиса. С его помощью можно купить газированные напитки, чипсы, батончики и зарядные устройства для телефонов. По словам источника, система определяет покупателя с точностью до 0,0001%. Но инженеры компании пытаются повысить точность устройства до 0,000001% перед запуском.

В 2015 г. Amazon получил патент на другую подобную систему, которая для идентификации покупателей сканирует их уши. В патентной заявке предлагалось использовать эту технологию в качестве альтернативы распознаванию лиц и отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов.

Политика
Новости

Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли

Ведомости
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Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Крушение произошло 3 сентября во время планового тренировочного полета. Самолет был без боекомплекта, он упал в безлюдной местности в 38 км к юго-западу от Буденновска. После падения воздушное судно взорвалось.

Су-25УБ – бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик, разработанный в первой половине 1970-х гг. в опытном конструкторском бюро «Сухого» в Москве. Его используют для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.

По данным ТАСС, с 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий с полным разрушением самолетов (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них пять катастроф с пятью погибшими. Также в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате погибли 10 летчиков. Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что пилоты могли выжить, так как их тела обнаружили на месте крушения не сразу.

Бизнес
Новости

«Вкусвилл» планирует открыть магазины в Европе и Китае

Ведомости
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Российский ритейлер «Вкусвилл» планирует открыть магазины во Франции, Нидерландах и Китае, сообщает Reuters со ссылкой на основателя сети Андрея Кривенко.

«У нас уже серьезно продвигается проект "Вкусвилл" в Париже. Я думаю, в ближайшее время мы там появимся», – сказал Кривенко. Предприниматель уточнил, что открытие первого магазина за пределами России может состояться в 2020 г.

«Вкусвилл» в последний год начал развиваться за пределами родного московского рынка. Его магазины открылись в Петербурге, Белгороде, Брянске, Воронеже, Казани, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах. Всего в сети ритейлера около 1000 точек. «Все, что мы сделали, – это сотни разных экспериментов. Мы вообще не чувствуем, что с кем-то конкурируем», – отметил Кривенко.

Кроме того, компания рассматривает первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Компания также не исключает возможности размещения акций на Московской бирже, отметил он.

«Вкусвилл» ожидает роста выручки в этом году примерно на 60%, отмечает агентство. «Вкусвилл» может стать первым российским ритейлером, выходящим на IPO после сети гипермаркетов «Лента», которая разместила акции на Лондонской бирже в 2014 г. Проведение IPO возможно в начале 2021 г., заявил агентству источник, близкий к акционеру «Вкусвилла», инвестфонду Baring Vostok. Пресс-служба фонда отметила, что решение об IPO пока не принято. Baring Vostok владеет 12% акций «Вкусвилла», а остальные 88% принадлежат Кривенко и его команде, указывает издание.

Политика
Новости

Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него в Telegram-канале

Ведомости
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Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук написал заявление в полицию из-за мемов про него, опубликованных в Telegram-канале «Ворсин мемы», сообщает издание «ДВ-новости». В пресс-службе администрации города эту информацию подтвердили. Однако о деталях расследования сообщить отказались.

Мемы о Кравчуке появились в Telegram-канале 10 августа 2018 г. Тогда чиновник участвовал в выборах главы Хабаровска. Часть мемов были связаны с ним, а часть с другими политиками региона. С начала 2019 г. в канале появились шесть мемов c политиком. К примеру, на одном из них агитационный плакат Кравчука напечатан на рулоне туалетной бумаги. По данным на 4 сентября, на канал подписаны 110 человек.

По данным издания, накануне к местному активисту штаба Навального Алексею Ворсину приходили сотрудники полиции. Они интересовались, имеет ли он отношение к публикациям. Ворсин сообщил, что «Ворсин мемы» – это не его Telegram-канал. В этом году оппозиционер пытался стать кандидатом в депутаты в гордуму Хабаровска. Однако он не смог пройти фильтр избиркома. Кравчук вступил в должность мэра 25 сентября 2018 г.

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