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Россельхозбанк получил из бюджета 13 млрд рублей капитала

Ведомости
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Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) одобрил его докапитализацию на 13 млрд руб., говорится в материалах банка. Средства привлекут за счет допэмиссии в пользу акционера – Росимущества, уставный капитал банка увеличится до 437,8 млрд руб.

Предусмотренные бюджетом на этот год 15 млрд руб. банк уже получил в апреле. Помимо этого РСХБ обсуждал с Росимуществом дополнительные вливания в капитал, рассказывал в мае и августе первый зампред правления банка Кирилл Левин, но сколько – не уточнял.

В сентябре заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова заявляла, что банк может быть внепланово докапитализирован на 10 млрд руб. Источник денег – 10 млрд руб., которые заложены для РСХБ бюджетом на 2020 г., говорил представитель Минфина. Кроме того, внесенный на прошлой неделе проект поправок в бюджет на 2019 г. включает в себя дополнительные вливания в капитал РСХБ на 3 млрд руб.

Цель докапитализации – рост кредитования отечественного агропромышленного комплекса, в первую очередь на цели расширения экспорта, подчеркнула пресс-служба банка.

Однажды РСХБ уже получал деньги в капитал досрочно: в декабре 2017 г. 20 млрд руб., запланированных на 2018 г. Всего в 2017 г. РСХБ получил из бюджета 50 млрд руб. Левин надеялся прожить 2018 г. без господдержки, но тщетно: в 2018 г. РСХБ получил 25 млрд руб. из бюджета, а еще разместил бессрочные субординированные облигации на 15 млрд руб.

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Бизнес
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Компания Глеба Франка перевела головной офис во Владивосток

Ведомости
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Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка перевела головной офис из Москвы во Владивосток. Разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла рабочий процесс, говорится в сообщении компании. Столичный офис компания закрыла.

«Смена адреса регистрации и релокация офиса – логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке», – приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Федора Кирсанова.

В Москве находились юридический и финансовый департаменты компании, а также подразделения по связям с общественностью и государственными органами. Функции некоторых из них дублировались во владивостокском офисе. На Дальнем Востоке у компании работает промысловый флот, в Приморском крае строится береговой рыбоперерабатывающий завод, работает завод в Мурманске и там же строится второй завод.

Согласно ЕГРЮЛ, Франку принадлежит 89,95% долей в Русской рыбопромышленной компании.

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Финансы
Новости

Сбербанк добавил в приложение возможность оплаты услуг за рубежом

Ведомости
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В мобильном приложении Сбербанка появилась возможность переводить деньги на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц, сообщила пресс-служба банка. С помощью этого сервиса можно будет оплатить бронь иностранного отеля и другие услуги за рубежом.

Для перевода в приложении нужно будет указать реквизиты получателя: номер счета, SWIFT-код, ФИО или название организации. Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, максимальный размер перевода на момент запуска составит 300 000 руб. в день или эквивалент этой суммы в валюте. Комиссия за перевод составит 1% от суммы, но не меньше 150 руб.

В начале октября Сбербанк запустил сервис международных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение. Перевод можно сделать в рублях, долларах и евро, сумма не должна превышать 150 000 руб. в сутки или эквивалента в валюте. Комиссия также составляет 1% от суммы перевода.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Tiffany подтвердила предложение о ее поглощении владельцем Louis Vuitton

Ведомости
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Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) действительно предложила выкупить американский бренд люксовых украшений Tiffany & Co по цене $120 за акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе Tiffany.

Предложение LVMH не является обязывающим и стороны не ведут переговоров, подчеркнула Tiffany. Вместе с тем, добавила Tiffany, она «тщательно изучает предложение с независимыми финансовыми и юридическими консультантами, чтобы определить курс действий, который отвечает интересам компании и ее акционеров».

27 октября Bloomberg, Reuters и AFP сообщили, что LVMH ведет переговоры о покупке Tiffany & Co. Переговоры ведутся тайно, пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, отмечал Bloomberg. На следующий день The Wall Street Journal и Bloomberg сообщили, что предложение LVMH – это покупка Tiffany за $14,5 млрд, или $120 за акцию.

Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. Financial Times отмечала, что в случае покупки Tiffany французская группа компаний расширит свое присутствие на рынке люксовых ювелирных украшений – в 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

Новости СМИ2
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Политика
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Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счетной палате

Ведомости
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Сотрудникам госаппарата приходится тратить много времени на ненужную отчетность, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Форуме стратегического планирования. В пример он привел необходимость заполнять большое количество справок по требованию Счетной палаты, передает «Интерфакс». По мнению министра, это тормозит реализацию нацпроектов.

В связи с этой ситуацией Орешкин вспомнил пример сотрудника британской МИ-6 Кима Филби, работавшего на советскую разведку. Филби рассказывал, что поручал британским агентам писать справки и отчеты, чтобы советские агенты могли свободно работать. «Когда мой сотрудник начинал активно вести работу – вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому не нужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов», – процитировал Филби министр.

После этого председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спросил Орешкина, стоит ли искать врагов в своих рядах. Орешкин ответил, что «искать их нужно в ваших рядах, например».

По словам министра, его сотрудники каждую неделю отправляют Счетной палате справки по нацпроектам. Кроме того, Минэкономразвития получает еще порядка 5–6 нерегулярных запросов в месяц. «Все это происходит на бумаге, каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. Сотрудники сидят и пишут-пишут-пишут, отправляют», – пожаловался министр, отметив, что отчетность собирает не только Счетная палата, но и другие ведомства.

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Экономика
Новости

Кремль отверг данные Минэкономразвития о сокращении числа небольших компаний

Ведомости
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В Кремле ознакомились с данными Минэкономразвития о резком сокращении количества малых и средних компаний в России, эти сведения противоречат данным из альтернативных источников, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы, – сказал Песков. – Там другие данные и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но тем не менее там констатируется рост».

По его словам, есть и другие нюансы. «Существует целый ряд налогоплательщиков, т. е. юридических лиц, которые до этого платили налоги по упрощенке, но, перейдя потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки, они, соответственно, перестают быть малым бизнесом и переходят в категорию среднего и т. д. То есть здесь разнонаправленные процессы и поэтому где-то количество [таких компаний] сокращается, где-то увеличивается», – говорит Песков.

«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.

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Политика
Новости

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в российское законодательство, предусматривающие введение уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду наркотиков в интернете. Путин также поручил обеспечить оперативную досудебную блокировку информации о способах и методах изготовления и использования наркотиков.

Сейчас в российском законодательстве за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность (ст. 6.13 КоАП РФ). При этом способ совершения правонарушения не указан. Штраф для физлиц составляет 4000–5000 руб., для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб.

В январе МВД предлагало ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете, увеличив размер штрафов. Министерство отмечало, что интернет стал наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков, поэтому владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие либо рекламирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность.

Политика
Новости

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации. Площадь игорной зоны составит почти 150 000 кв. м.

Ранее глава администрации Ялты Алексей Челпанов рассказал «Интерфаксу», что игорная зона будет находиться недалеко от пос. Кацивели, входящего в состав городского округа. Согласно требованиям законодательства «Золотой берег» будет располагаться за пределами населенного пункта.

Власти Крыма выбрали участок под игорную зону еще в прошлом году. Глава республики Сергей Аксенов в марте 2018 г. говорил, что реализацией проекта займется крупная компания. Ее название он не стал уточнять. Президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 г. Сроки их строительства переносились уже несколько раз.

Первая в России игорная зона «Азов-сити» открылась летом 2009 г. Позже заработали «Сибирская монета» на Алтае, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» на Дальнем Востоке и «Красная Поляна» в Сочи. «Золотой берег» станет пятой игорной зоной в России.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Forbes: зять Александра Ткачева может купить «Интурист»

Ведомости
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Структуры бизнесмена Романа Баталова, зятя бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, и владельца турецкого туроператора Anex Tour Нешета Кочкара ведут переговоры о покупке российского туроператора «Интурист» – «дочки» обанкротившегося британского холдинга Thomas Cook, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, каждый из бизнесменов рассчитывает получить 50% «Интуриста». Они готовы заплатить за компанию $10 млн. Официальный представитель «Интуриста» заявил, что сделки нет, но факт переговоров опровергать не стал.

Основные направления «Интуриста» – это въездной туризм и Турция, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Для Баталова в приоритете первое направление, считает президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров. По данным СПАРК, аффилированным с Баталовым компаниям принадлежат крупнейший в Европе отель «Сочи парк» и еще несколько гостиниц в Сочи и Красной Поляне, а также игорные заведения «Казино Сочи», «Бонус» и «Бумеранг». В свою очередь, Турция остается важным направлением для Anex Tour.

Thomas Cook объявил о ликвидации в конце сентября. Компания испытывала финансовые трудности последние несколько лет. Сейчас Thomas Cook занимается поиском инвесторов для «Интуриста», рассказали Forbes два источника в российских туристических ассоциациях. Среди возможных покупателей – китайский фонд Fosun, российская авиационная компания, заинтересованная в развитии чартерных перевозок, банк, а также АФК «Система», которой «Интурист» принадлежал до 2018 г.

Технологии
Новости

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».

ВЭБ в 2008 г. выдал «Ангстрем-Т» 815 млн евро в кредит, но завод не смог погасить долг. В январе 2019 г. госкорпорация получила 100% «Ангстрем-Т» и подала заявление о признании его банкротом. В марте суд признал обоснованным это заявление и ввел процедуру наблюдения в отношении завода.

При этом Минпромторг планирует создать производство микроэлектроники на базе «Ангстрем-Т» до 2030 г. Стратегия развития и банкротство «Ангстрем-Т» не связаны между собой: банкротство – исключительно правовая процедура, часть финансового оздоровления, пояснял представитель ВЭБ.РФ.

В конце мая председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что правительство направит на поддержку «Ангстрем-Т» 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, отмечал он.

Политика
Новости

Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника

Ведомости
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Читинский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел вечером 25 октября. При смене караула Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам. Восемь человек погибли и еще двое пострадали. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Минобороны заявило, что у Шамсутдинова мог случиться нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, которые не связаны с военной службой. При этом, по информации нескольких СМИ, причиной стрельбы могли стать неуставные отношения: Шамсутдинова могли преследовать из-за его национальности. Собеседник «Ведомостей» рассказал, что расстрелу предшествовал многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который должен был покинуть расположение части из-за демобилизации.

Политика
Новости

Деятели культуры, журналисты и политики подписали письмо в поддержку историка Дмитриева

Ведомости
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Более 200 писателей, музыкантов, режиссеров, журналистов и политиков подписали письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».

Инициаторы дела против Дмитриева стремятся не допустить его оправдания, очернить и посадить, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел против него, считают авторы письма. По их мнению, для этого была организована «грязная кампания» против историка в СМИ, осуществляется давление на специалистов и на приемную дочь Дмитриева.

Авторы письма призвали продолжать следить за делом Дмитриева и «не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил 30 лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена Большого террора.

Дмитриева в 2016 г. обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. В апреле прошлого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Позже оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии, а против Дмитриева было заведено новое дело о насильственных действиях сексуального характера.

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