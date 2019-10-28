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Россельхозбанк получил из бюджета 13 млрд рублей капитала

Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) одобрил его докапитализацию на 13 млрд руб., говорится в материалах банка. Средства привлекут за счет допэмиссии в пользу акционера – Росимущества, уставный капитал банка увеличится до 437,8 млрд руб.

Предусмотренные бюджетом на этот год 15 млрд руб. банк уже получил в апреле. Помимо этого РСХБ обсуждал с Росимуществом дополнительные вливания в капитал, рассказывал в мае и августе первый зампред правления банка Кирилл Левин, но сколько – не уточнял.

В сентябре заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова заявляла, что банк может быть внепланово докапитализирован на 10 млрд руб. Источник денег – 10 млрд руб., которые заложены для РСХБ бюджетом на 2020 г., говорил представитель Минфина. Кроме того, внесенный на прошлой неделе проект поправок в бюджет на 2019 г. включает в себя дополнительные вливания в капитал РСХБ на 3 млрд руб.

Цель докапитализации – рост кредитования отечественного агропромышленного комплекса, в первую очередь на цели расширения экспорта, подчеркнула пресс-служба банка.

Однажды РСХБ уже получал деньги в капитал досрочно: в декабре 2017 г. 20 млрд руб., запланированных на 2018 г. Всего в 2017 г. РСХБ получил из бюджета 50 млрд руб. Левин надеялся прожить 2018 г. без господдержки, но тщетно: в 2018 г. РСХБ получил 25 млрд руб. из бюджета, а еще разместил бессрочные субординированные облигации на 15 млрд руб.