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Суд признал недействительным брачный договор Алексея Ананьева

Мещанский районный суд Москвы 25 октября признал недействительным брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, заявил РБК представитель банка. Адвокат Ананьева Дмитрий Тугуши сообщил о планах обжаловать решение суда.

За два месяца до начала процедуры санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. Дарья Ананьева получила часть имущества супруга, уточнил представитель Промсвязьбанка. Речь идет о «крупнейшей в мире коллекции картин соцреализма» (5299 произведений), акциях иностранных компаний (50% в «Группе техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V.) и недвижимом имуществе (три квартиры на Ленинском проспекте и квартира на Большой Спасской улице в Москве). Ананьева также получила 1000 акций кипрской Bloumer и 11 000 акций кипрской Skibren. На нее была переоформлена недвижимость банкира в Австрии и Португалии, отметил представитель банка.

В свою очередь Тугуши заявил РБК, что Промсвязьбанк не имеет право подавать иск о признании недействительным брачного договора, так как он не является для Ананьева кредитором. По его словам, Арбитражный суд не удовлетворил иски о взыскании убытков к бывшим собственникам банка. Суд удовлетворил требования банка в части признания брачного договора недействительным, но отказался вынести решение о передачи активов обратно в совместную собственность, добавил Тугуши. «Нужно смотреть... почему одни требования удовлетворил, а в других – отказал», – сказал адвокат.

«Брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и всего за два месяца до введения в банк временной администрации, не преследовал никакой иной правомерной цели, кроме как сокрытие имущества от кредиторов Алексея Ананьева», – сообщил «Ведомостям» представитель банка. Представитель Ананьева не стал комментировать решение суда.

В конце сентября Дмитрий Ананьев передал акции основанной им девелоперской группы ПСН супруге Людмиле, а та, в свою очередь, продала активы на рыночных условиях. Дмитрий Ананьев в суде объяснил, что передал активы, так как хотел избежать препятствий, которые могли создать российские власти для девелопера.

ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву