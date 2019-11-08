Morgan Stanley потребовал $99 млн от бывшего акционера МИнБанка

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Компания супруги Чемезова займется внедрением алкозамков

«Лаборатория Умного Вождения» совместно с компанией Alcolock запустила проект по установке на автомобили алкозамков, интегрированных в телематическую систему, говорится в сообщении российской компании. Устройство уже прошло успешное тестирование и вскоре будет применяться крупными российскими компаниями, уточнила пресс-служба «Лаборатории Умного Вождения».

Проект предполагает интеграцию телематического устройства «Элемент» и алкозамка. Это позволит контролировать состояние водителей при выходе на работу и в процессе поездки. Перед запуском автомобиля водитель будет проходить проверку через алкотестер. В случае превышения нормы по концентрации паров этилового спирта, система будет блокировать двигатель. Проверка водителя также может происходить случайным образом в течение поездки. Данные об уровне алкоголя в крови у водителя будут поступать в систему «Элемент». Результаты проверки с данными о времени и координатами водителя будут передаваться на сервер «Лаборатории Умного Вождения», а после в виде отчета отправляться компании-клиенту.

«В Европе подобные технологии уже показали успешные результаты, а для России такой масштабный проект станет первым... Мы видим большие перспективы использования алкозамка. Например, это будет полезно для такси, каршерингов и других сервисов городского транспорта» — приводятся в сообщении слова гендиректора «Лаборатории Умного Вождения» Михаила Анохина.

В марте 2016 г. Екатерина Игнатова, жена Сергея Чемезова, купила 99% компании «Системные решения». Ее единственным активом была «Лаборатория умного вождения». В июле 2018 г. «Сан Трейд» внес в уставной капитал «Лаборатории умного вождения» 112,3 млн руб. и получил долю в размере 27,01%. Доля Игнатовой сократилась до 72,99%, сообщал РБК.