СМИ сообщили о похищении в Киеве председателя правления Укрэксимбанка

В Киеве похитили председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщают украинские СМИ. По данным телеканала «Прямой», неизвестные затолкали топ-менеджера в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял, и увезли в неизвестном направлении. Семья Гриценко уже обратилась в полицию.