СМИ сообщили о похищении в Киеве председателя правления Укрэксимбанка
В Киеве похитили председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщают украинские СМИ. По данным телеканала «Прямой», неизвестные затолкали топ-менеджера в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял, и увезли в неизвестном направлении. Семья Гриценко уже обратилась в полицию.
Эту информацию подтверждают источники «5 канала». Правоохранительные органы не комментируют ситуацию.
Гриценко стал председателем правления Укрэксимбанка в 2014 г. Как отмечает телеканал «112 Украина», коллективу банка нового руководителя представила лично Валерия Гонтарева, занимавшая тогда пост председателя Национального банка Украины. Полномочия были переданы Гриценко 15 августа 2014 г. бессрочно.
Укрэксимбанк входит в тройку самых больших банков Украины и занимает первое место по депозитам юридических лиц. На 100% принадлежит правительству страны.