Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно

В 2019 г. доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам десяти месяцев этого года уровень досрочных погашений составил 22,7% – это на 1,7 процентного пункта (п. п.) меньше, чем за весь прошлый год.