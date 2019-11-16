Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно
В 2019 г. доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам десяти месяцев этого года уровень досрочных погашений составил 22,7% – это на 1,7 процентного пункта (п. п.) меньше, чем за весь прошлый год.
По данным НБКИ, чаще всего россияне досрочно выплачивают автокредиты. За десять месяцев 30,1% таких ссуд были закрыты раньше срока, однако это на 4,9 п. п. меньше показателя прошлого года. Также реже стали досрочно погашаться необеспеченные кредиты (24,4%, -3,2 п. п.).
Задолженности по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% таких кредитов были выплачены с опережением графика за десять месяцев по сравнению с 12,1% в прошлом году. В ипотеке объем досрочных погашений тоже незначительно вырос – до 13% по итогам десяти месяцев с 11,5% в 2018.