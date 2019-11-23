В России резко сократилось число случаев подделки банковских карт

Авторы исследования выявили несколько основных факторов, которые влияют на снижение числа случаев подделки карт. Среди главных называется переход на карты с чипом. Центробанк с 1 июля 2015 г. обязал банки оснащать карты микропроцессором, а не только магнитной полосой, которая менее защищена. У карт, выпущенных до этих изменений, к 2019 г. уже должен был истечь срок действия. Кроме того, снижению числа подделок способствует широкое распространение бесконтактных платежей по карте или с помощью электронных кошельков (Apple Pay, Google Pay и т. п.). Сказываются также переход на сквозное шифрование в крупных розничных сетях, при котором данные платежа недоступны третьим лицам, и массовое оснащение банкоматов антискимминговыми устройствами.