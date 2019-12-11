Доля карт «Мир» в общем объеме платежей достигла 18%
Доля платежей по картам «Мир» в январе-сентябре 2019 г. достигла 17,7% от общего объема. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Владимир Комлев, передает «Интерфакс».
На сегодняшний день выпущено более 70 млн карт «Мир», рассказал Комлев. По его информации, уровень узнаваемости бренда достиг 90%.
Темп роста у платежной системы выше, чем у общего рынка, но средний чек чуть ниже, чем у конкурентов, отмечает Комлев. «Мир» пока недостаточно представлен в премиальных системах, пояснил он.
С 1 июля 2018 г. работники бюджетной сферы могут получать зарплаты только на карты «Мир». Их также обязаны принимать все магазины с выручкой свыше 40 млн руб. год, а также любые магазины, если они принимают карты других платежных систем.