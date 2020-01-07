Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
В качестве ответчиков по иску проходят государство Мозамбик и Мозамбикское управление активами. Последнее, как сообщает ВТБ, взяло у него кредит в размере $535 млн. Детали в материалах суда, с которыми ознакомился Reuters, не приводятся. Отмечается только, что спор связан с «общими коммерческими контрактами и договоренностями». Интересы ВТБ представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.
В иске не уточняется, связано ли дело с кредитом, о реструктуризации которого ранее пытались договориться Мозамбик и ВТБ. В октябре заместитель руководителя юридического департамента «ВТБ капитала» говорил, что кредит представляет собой «значительный риск», но ожидается, что он будет погашен.
Речь идет о кредите в размере $2 млрд, который Мозамбик получил от ВТБ и банка Credit Suisse на реализацию проекта, охватывающего промысел тунца, безопасность в море и развитие верфей, поясняет агентство. Власти США называли этот проект тщательно продуманным прикрытием для взяточничества и отката.
ВТБ и представитель генеральной прокуратуры Мозамбика не ответили на запросы Reuters.