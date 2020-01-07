Финансы

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Ведомости

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.

В качестве ответчиков по иску проходят государство Мозамбик и Мозамбикское управление активами. Последнее, как сообщает ВТБ, взяло у него кредит в размере $535 млн. Детали в материалах суда, с которыми ознакомился Reuters, не приводятся. Отмечается только, что спор связан с «общими коммерческими контрактами и договоренностями». Интересы ВТБ представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.

В иске не уточняется, связано ли дело с кредитом, о реструктуризации которого ранее пытались договориться Мозамбик и ВТБ. В октябре заместитель руководителя юридического департамента «ВТБ капитала» говорил, что кредит представляет собой «значительный риск», но ожидается, что он будет погашен.

Речь идет о кредите в размере $2 млрд, который Мозамбик получил от ВТБ и банка Credit Suisse на реализацию проекта, охватывающего промысел тунца, безопасность в море и развитие верфей, поясняет агентство. Власти США называли этот проект тщательно продуманным прикрытием для взяточничества и отката.

ВТБ и представитель генеральной прокуратуры Мозамбика не ответили на запросы Reuters.

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