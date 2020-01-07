Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

В иске не уточняется, связано ли дело с кредитом, о реструктуризации которого ранее пытались договориться Мозамбик и ВТБ. В октябре заместитель руководителя юридического департамента «ВТБ капитала» говорил, что кредит представляет собой «значительный риск», но ожидается, что он будет погашен.