АСВ нашло фиктивные вклады в банке «Невский» на 1,5 млрд рублей

Речь идет о формировании фиктивных вкладов, за которые от АСВ незаконно хотели получить страховые возмещения, пояснил он. По словам Исаева, агентство уже сталкивалось с такой схемой, но раньше в ней участвовали операционисты и кассиры, которые на этот раз были исключены из цепочки. Банкиры, имена которых Исаев не назвал, купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили всё наблюдение и утверждали, что якобы ночью в течение недели около 600 человек внесли 1,5 млрд руб.