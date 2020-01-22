АСВ нашло фиктивные вклады в банке «Невский» на 1,5 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе проверок обнаружило в банке «Невский» фиктивные вклады на 1,5 млрд руб. Об это сообщил глава агентства Юрий Исаев, передает «Интерфакс».
Речь идет о формировании фиктивных вкладов, за которые от АСВ незаконно хотели получить страховые возмещения, пояснил он. По словам Исаева, агентство уже сталкивалось с такой схемой, но раньше в ней участвовали операционисты и кассиры, которые на этот раз были исключены из цепочки. Банкиры, имена которых Исаев не назвал, купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили всё наблюдение и утверждали, что якобы ночью в течение недели около 600 человек внесли 1,5 млрд руб.
АСВ исключило из выплатного реестра около 500 вкладчиков банка «Невский», уточнил Исаев. С каждым из них агентство и следствие будут разбираться отдельно.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Невский» в декабре 2019 г. Регулятор заявил, что неустановленные лица похитили у банка наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд руб. «Невский» занимал 317-е место по величине активов в российской банковской системе.