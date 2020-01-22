Суд взыскал с «Открытие холдинга» в пользу банка «Траст» 8,3 млрд рублей

В октябре прошлого года в едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о планах «Траста» обратиться в суд с заявлением о признании «Открытие холдинга» банкротом. В «Трасте» тогда объяснили «Интерфаксу», что банкротство «Открытие холдинга» в ближайшее время не планируется, но заявление подано из-за опасений возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми инициировать банкротство и получить контроль над процедурой. В пресс-службе банка тогда заявили, что долг перед «Трастом» составляет около 86% всего совокупного долга «Открытие холдинга». Этот долг состоит из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК "Открытие", Рост-банком, и облигаций "Открытие холдинга" на балансе банка.