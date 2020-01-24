Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Нижневолжский коммерческий банк (торговое название «НВКбанк») работает с 1991 г., а его головной офис находится в Саратове, утверждает сайт финансовой организации. Банк является одним из непродовольственных активов группы «Букет», в которую входят масложировой холдинг «Солнечные продукты» и девелоперские активы, изначально управляемые компанией B2B Development. Президент холдинга «Солнечных продуктов» Владислав Буров является крупнейшим акционером «НВКбанка». В феврале 2019 г. «РИА Новости» сообщали, что управление ФСБ по Саратовской области провело выемку документов из офиса банка.