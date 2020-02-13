ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт
ВТБ принял решение не использовать пластик для производства банковских карт, передает пресс-служба банка заявление зампредседателя правления кредитной организации Анатолия Печатникова. По его словам, пластик будет заменен на биоматериал полилактид, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду.
«По «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том что стоимость выпуска сопоставима», – отметил Печатников. В планах ВТБ перевести в ближайший год до 1 млн клиентов на карты из такого материала.
Клиенты ВТБ смогут выбирать, из какого материала для них будет изготовлена карта. Для желающих получить карту из полилактида будут предусмотрены специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.