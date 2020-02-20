Крупнейший крымский банк впервые разместил облигации

РНКБ находится в санкционном списке SDN с марта 2015 г. из-за присоединения Крыма к России. При попадании в список SDN активы физических лиц и компаний как в США, так и в ЕС блокируются. Для банка это означает невозможность открывать корреспондентские счета в долларах США.