Крупнейший крымский банк впервые разместил облигации
Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) разместил облигации на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) на 3 млрд руб., говорится в сообщении банка. Весь выпуск был выкуплен по номинальной цене – 1000 руб. за штуку. Ставка купона составила 7,6%, погашение намечено в 2023 г., следует из данных на сайте биржи.
По словам председателя совета директоров банка Михаила Якунина, в дальнейшем планируется листинг этого выпуска и на Московской бирже. Облигации РНКБ включат в третий уровень ее листинга, приводятся в сообщении РНКБ слова Якунина.
РНКБ находится в санкционном списке SDN с марта 2015 г. из-за присоединения Крыма к России. При попадании в список SDN активы физических лиц и компаний как в США, так и в ЕС блокируются. Для банка это означает невозможность открывать корреспондентские счета в долларах США.
СПВБ – это биржа для компаний, попавших под санкции. Минфин и ЦБ еще в 2018 г. сообщили, что рассматривают возможность создания специальной площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями США и других иностранных государств. Акционерами создаваемой биржи являются Промсвязьбанк (ПСБ) и РНКБ.
РНКБ – системообразующий банк Республики Крым. В 2016 г. он перешел под контроль государства: владельцем 100% обыкновенных акций РНКБ стало Росимущество.