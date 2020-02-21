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Доходы инвестбанков упали до одиннадцатилетнего минимума

Ведомости

Доходы 12 крупнейших инвестиционных банков по итогам 2019 г. сократились до самого низкого уровня с 2008 г., сообщают аналитики исследовательской компании Coalition, пишет Financial Times (FT). Выручка банков по итогам года снизилась на 4% — до $147,5 млрд.

Согласно исследованию, снижение наблюдается именно в инвестиционном секторе, в то время как у других финансовых подразделений банков наблюдается сильный рост за счет повышения доходов от других направлений, в том числе розничного банкинга и управления инвестициями. Среди причин снижения выручки инвестбанков — более низкие комиссионные сборы, выплачиваемые банкам при торговле акциями. Среди причин снижения эксперты также называют сокращение сотрудников. За 2019 г. банки сократили 2 900 человек, что является рекордом с 2012 г.

При этом совокупный доход ведущих банков в сегменте FICC (операций с долговыми бумагами, валютами и сырьем) вырос после двух лет падения. Это произошло в том числе благодаря повышению выручки от торговли нефтью и металлами. Подъем показателя составил 3% — до $66,2 млрд.

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