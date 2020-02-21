Доходы инвестбанков упали до одиннадцатилетнего минимума

Согласно исследованию, снижение наблюдается именно в инвестиционном секторе, в то время как у других финансовых подразделений банков наблюдается сильный рост за счет повышения доходов от других направлений, в том числе розничного банкинга и управления инвестициями. Среди причин снижения выручки инвестбанков — более низкие комиссионные сборы, выплачиваемые банкам при торговле акциями. Среди причин снижения эксперты также называют сокращение сотрудников. За 2019 г. банки сократили 2 900 человек, что является рекордом с 2012 г.