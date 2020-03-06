Продажу «дочки» ВЭБ.РФ не согласовали с Нацбанком Украины
В ЦБ уточнили, что новый владелец украинской «дочки» ВЭБа может быть оштрафован, а банк рискует получить статус неплатежеспособного из-за отсутствия согласия регулятора на покупку: оно требуется при покупке более 10% доли в банке. В сообщении регулятора отмечается, что он не вмешивается в договорный процесс купли-продажи акций банков и в процесс исполнения судебных решений. Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, комментируя сообщения о том, что НБУ не согласовывал продажу Проминвестбанка, заявил, что совершение сделки без разрешения НБУ можно считать еще одним дополнительным основанием для признании сделки недействительной.
5 марта ВЭБ.РФ сообщил о продаже украинскими властями Проминвестбанка и об отсутствии информации о покупателе пакета акций. Госкорпорация считает сделку незаконной и намерена оспорить ее в судебных инстанциях в России, на Украине и в международном арбитраже.
Украинская «дочка» ВЭБ.РФ с 2017 г. находится под санкциями. Киевский суд в сентябре 2018 г. арестовал ее акции. ВЭБ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд.