Продажу «дочки» ВЭБ.РФ не согласовали с Нацбанком Украины

В ЦБ уточнили, что новый владелец украинской «дочки» ВЭБа может быть оштрафован, а банк рискует получить статус неплатежеспособного из-за отсутствия согласия регулятора на покупку: оно требуется при покупке более 10% доли в банке. В сообщении регулятора отмечается, что он не вмешивается в договорный процесс купли-продажи акций банков и в процесс исполнения судебных решений. Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, комментируя сообщения о том, что НБУ не согласовывал продажу Проминвестбанка, заявил, что совершение сделки без разрешения НБУ можно считать еще одним дополнительным основанием для признании сделки недействительной.