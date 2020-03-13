«Коммерсантъ»: бывшего президента Банка Москвы заочно осудили на 14 лет колонии

Приговор выносился заочно. Все фигуранты проживают за границей. После вступления приговора в законную силу власти России могут направить его в другие страны для исполнения. Бородин, Акулинин и Шемякин проживают в Великобритании, которая отказывает России в выдаче преступников. Бородин в 2013 г. получил в Британии политическое убежище.