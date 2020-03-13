«Коммерсантъ»: бывшего президента Банка Москвы заочно осудили на 14 лет колонии
Суд заочно вынес приговор бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину. Он осужден к 14 годам колонии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судью Мещанского суда Москвы Елену Каракешишеву.
Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов суд признал виновными в хищении более 14,5 млрд руб. Суд приговорил Бородина к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима, с бывшего банкира будет взыскано 2,5 млн руб. Акулинину назначили 12 лет лишения свободы и штраф в 2 млн.руб.
Еще три фигуранта участвовали не во всех эпизодах хищения, которое ставилось в вину Бородину и Акулинину. Бывший вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников приговорен к семи годам заключения и штрафу в 800 тыс. руб. , бывший начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов и советник Бородина, бывший президент компании «Кузнецкий Мост девелопмент» Борис Шемякин — к шести годам и 500 тыс. руб. штрафа каждый.
Приговор выносился заочно. Все фигуранты проживают за границей. После вступления приговора в законную силу власти России могут направить его в другие страны для исполнения. Бородин, Акулинин и Шемякин проживают в Великобритании, которая отказывает России в выдаче преступников. Бородин в 2013 г. получил в Британии политическое убежище.