Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту. День назад они, наоборот, упали на 5%, а соответствующие индексы в начале биржевой сессии рухнули более чем на 7%, что привело к приостановке торгов. По итогам четверга Dow Jones потерял 10%, что стало для него худшим днем с обвала в октябре 1987 г. S&P 500 и панъевропейский Stoxx 600 показали худший результат в своей истории.
К 15.00 мск Stoxx 600 прибавил более 7%, аналогичный рост у ведущих страновых индексов региона. Итальянский финансовый регулятор запретил до конца дня открывать короткие позиции по акциям 85 компаний, аналогичные меры предпринял британский в отношении компаний из этого списка, имеющих двойной листинг.
Цена нефти Brent выросла на 5,5%, превысив $35 за баррель.