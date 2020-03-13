Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту. День назад они, наоборот, упали на 5%, а соответствующие индексы в начале биржевой сессии рухнули более чем на 7%, что привело к приостановке торгов. По итогам четверга Dow Jones потерял 10%, что стало для него худшим днем с обвала в октябре 1987 г. S&P 500 и панъевропейский Stoxx 600 показали худший результат в своей истории.