ВТБ подал иск к «Открытие холдингу» на 13,6 млрд рублей
В феврале «Открытие холдинг» подал в суд заявление о своем банкротстве, оно пока оставлено без движения. Одновременно с этим с аналогичным требованием ‒ о признании несостоятельным АО «Открытие холдинг» ‒ в суд обратился и его главный кредитор, Банк непрофильным активов, созданный на базе «Траста». Холдинг задолжал ему около 450 млрд руб.
«Открытие холдинг» в числе своих кредиторов помимо «Траста» называл банк ВТБ, а также компании РКТ, «Пауэр ресорсес», «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон».