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ВТБ подал иск к «Открытие холдингу» на 13,6 млрд рублей

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Банк ВТБ подал иск к АО «Открытие холдинг», бывшему основному владельцу банка «ФК Открытие», потребовав взыскать с него более 13,6 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление было подано 13 марта и пока не принято к производству. Другие детали в материалах суда не приводятся.

В феврале «Открытие холдинг» подал в суд заявление о своем банкротстве, оно пока оставлено без движения. Одновременно с этим с аналогичным требованием ‒ о признании несостоятельным АО «Открытие холдинг» ‒ в суд обратился и его главный кредитор, Банк непрофильным активов, созданный на базе «Траста». Холдинг задолжал ему около 450 млрд руб.

«Открытие холдинг» в числе своих кредиторов помимо «Траста» называл банк ВТБ, а также компании РКТ, «Пауэр ресорсес», «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон».

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