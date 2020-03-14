ВТБ подал иск к «Открытие холдингу» на 13,6 млрд рублей

В феврале «Открытие холдинг» подал в суд заявление о своем банкротстве, оно пока оставлено без движения. Одновременно с этим с аналогичным требованием ‒ о признании несостоятельным АО «Открытие холдинг» ‒ в суд обратился и его главный кредитор, Банк непрофильным активов, созданный на базе «Траста». Холдинг задолжал ему около 450 млрд руб.