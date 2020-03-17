«Росбанк дом» повысил ставки ипотеки на 1% годовых

Из-за волатильности на рынках и возможного повышения ключевой ставки ЦБ их примеру могут последовать и другие банки. «Абсолют банк» готовится повысить ставки ипотеки на 1–2%, сообщил в пятницу управляющий директор «Абсолют банка» Антон Павлов. Повышение ставок также рассматривают Альфа-банк и «Открытие», рассказывали представители банков. «Мы пока не повышали ставки по ипотеке. Более того, выдачи одобренных кредитов идут по тем ставкам, которые были на момент одобрения заявки. Но очевидно, что если стоимость денег вырастет – она растет, – то придется нам также ставки по ипотеке повышать», – сказал в понедельник, 16 марта, предправления «Открытия» Михаил Задорнов.