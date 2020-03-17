«Росбанк дом» повысил ставки ипотеки на 1% годовых
«Росбанк дом» с 17 марта поднял на 1 процентный пункт ставки по всем ипотечным кредитам. Базовые ставки ипотеки в банке повышены до 9,89–10,14% годовых на покупку жилья и до 9,69–9,94% на рефинансирование. Ставка кредита под залог имеющейся недвижимости теперь составляет 9,89%, кредита на улучшение жилищных условий – 12,89%. Стоимость кредита на первоначальный взнос – 10,64–11,79% годовых.
О том, что «Росбанк дом» может повысить ставки, его представитель рассказал «Ведомостям» в пятницу. Ранее в конце минувшей недели поднять ставки успели еще два крупных ипотечных игрока – Транскапиталбанк (ТКБ) и «Юникредит банк». В «Юникредит банке» ставки выросли по всем ипотечным кредитам на 1,5 п. п. до 10,4‒13,5% годовых. ТКБ повысил ставки по всем программам, кроме «семейной ипотеки», на 1,5 п. п. до 9,99‒10,29%. По словам представителя «Юникредит банка», изменение ставок стало вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках.
Из-за волатильности на рынках и возможного повышения ключевой ставки ЦБ их примеру могут последовать и другие банки. «Абсолют банк» готовится повысить ставки ипотеки на 1–2%, сообщил в пятницу управляющий директор «Абсолют банка» Антон Павлов. Повышение ставок также рассматривают Альфа-банк и «Открытие», рассказывали представители банков. «Мы пока не повышали ставки по ипотеке. Более того, выдачи одобренных кредитов идут по тем ставкам, которые были на момент одобрения заявки. Но очевидно, что если стоимость денег вырастет – она растет, – то придется нам также ставки по ипотеке повышать», – сказал в понедельник, 16 марта, предправления «Открытия» Михаил Задорнов.