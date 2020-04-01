Торги на Московской бирже открылись ослаблением рубля
Торги на Московской бирже 1 апреля начались с падения рубля. На открытии торгов доллар стоил 78,98 руб., что на 61 коп. больше к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,77 руб, что на 27 коп. больше к уровню закрытия.
По данным на 10.45 мск, доллар стоит 79,20 руб., евро – 86,97 руб. Индекс Мосбиржи на момент публикации снизился на 1,35% до 2474,9 пункта. Индекс РТС снизился на 3,03% до 983,74 пункта.
Отрицательную динамику показывают и цены на нефть. На торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах в 10.46 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 4,77% до $25,19 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае к этому времени стоила $20,36, подешевев на 0,58%.
Спад на российских фондовых рынках начался в конце февраля. С 6 марта, после небольшого роста в начале месяца, рынки начали падать вслед за обвалом цен на нефть, вызванным развалом сделки ОПЕК+. Падение индекса Мосбиржи с начала года составило 17,63%, индекса РТС – 34,51%.