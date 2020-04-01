Торги на Московской бирже открылись ослаблением рубля

Отрицательную динамику показывают и цены на нефть. На торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах в 10.46 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 4,77% до $25,19 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае к этому времени стоила $20,36, подешевев на 0,58%.