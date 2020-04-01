У Национального рейтингового агентства сменился гендиректор

Розенцвет более 20 лет работает в компаниях финансового рынка. Она начала свою карьеру в 1996 г. в Промышленно-строительном банке в Санкт-Петербурге. Затем в разные годы работала в консалтинговой группе «Банки. Финансы. Инвестиции», была вице-президентом Инвестторгбанка и вице-президентом Ассоциации банков России. В 2018 г. Розенцвет пришла в компанию «Регион», где и работала до перехода в НРА.