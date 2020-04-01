У Национального рейтингового агентства сменился гендиректор
Генеральным директором Национального рейтингового агентства (НРА) с 1 апреля стала Алина Розенцвет, которая последние два года занимала должность вице-президента инвестиционной компании «Регион». Об этом сообщается на сайте НРА.
Предшественник Розенцвет на посту гендиректора Алексей Богомолов занимал этот пост с января 2019 г. Его главным достижением стало вхождение НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств Центробанка, отмечается в сообщении. В нем также говорится, что Розенцвет предстоит в первую очередь заняться расширением и развитием клиентских отношений НРА с российскими финансовыми организациями и компаниями нефинансового сектора, повышением качества услуг, аналитических материалов, корпоративного управления, а также модернизацией системы безопасности и IT-инфраструктуры.
Розенцвет более 20 лет работает в компаниях финансового рынка. Она начала свою карьеру в 1996 г. в Промышленно-строительном банке в Санкт-Петербурге. Затем в разные годы работала в консалтинговой группе «Банки. Финансы. Инвестиции», была вице-президентом Инвестторгбанка и вице-президентом Ассоциации банков России. В 2018 г. Розенцвет пришла в компанию «Регион», где и работала до перехода в НРА.