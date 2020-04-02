Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары

Президент Владимир Путин 25 марта объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с 100% сохранением зарплаты для борьбы с распространением коронавируса. Позже Москва и Подмосковье, а за ними и другие регионы стали на это время вводить режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено выходить из дома без веских причин, к которым относятся поездка на работу, если она не приостановлена, вынос мусора, выгул животных или поход в магазин и аптеку.