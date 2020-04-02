Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары
В первой половине этой недели люди снимали на 70% меньше наличных, чем обычно, в офисах Сбербанка и на 28% меньше в его банкоматах, сообщает пресс-служба госбанка. Банк также зафиксировал снижение на 25% по сравнению с предыдущей неделей продаж и выдачи со вкладов долларов США.
Пониженный спрос на валюту и наличные рубли говорит о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности, пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными», – сказал он. Кроме того, снижение объема снятия наличных говорит о соблюдении людьми режима самоизоляции и выполнении рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, отметил Ведяхин.
24 марта Центробанк рекомендовал банкам изменить работу банкоматов из-за коронавируса. В частности, регулятор попросил банки перед выдачей наличных выдерживать их в специальном помещении в течение срока, обеспечивающего гибель коронавируса, а также чаще дезинфицировать банкоматы и терминалы. После выхода рекомендаций ЦБ в пресс-службе Сбербанка сообщили «Ведомостям», что банк не собирается ограничивать снятие наличных в своих банкоматах.
15 марта Роспотребнадзор объявил, что наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов, которые остаются активны на бумаге и пластике в течение некоторого времени. Ведомство напомнило, что Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.
Президент Владимир Путин 25 марта объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с 100% сохранением зарплаты для борьбы с распространением коронавируса. Позже Москва и Подмосковье, а за ними и другие регионы стали на это время вводить режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено выходить из дома без веских причин, к которым относятся поездка на работу, если она не приостановлена, вынос мусора, выгул животных или поход в магазин и аптеку.